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Жителі Дніпропетровщини вкрали палива на 1,5 млн грн, “врізавшись” в державний нафтопровід

Сьогодні 14:49
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Криворіжці крали паливо з українського нафтопроводу.

Новости Днепра про Жителі Дніпропетровщини вкрали палива на 1,5 млн грн,

Оперативники карного розшуку затримали 30-річного мешканця Полтавщини, який разом з пʼятьма мешканцями Кривого Рогу врізались до нафтопроводу у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Крадену сировину постачали до нафтобази у Черкаській області, а замість неї запускали до системи звичайну воду. Горе-бізнесмени встигли поцупити аж 50 тисяч літрів нафти.

За участі працівників НАК “Нафтогаз” правоохоронці виявили всі місця пошкодження нафтопроводу. Через них перекачували нафту помпою в спеціально обладнані транспортні засоби, а після — перевантажували її у бензовози і транспортували на нафтобазу в Черкаській області для подальшої переробки та продажу.

Для підтримки тиску в нафтопроводі й уникнення спрацювання сигналізації заміняли вкрадене пальне простою водою. 

Під час обшуків у зловмисників виявили 12 тисяч літрів нафтосировини, обладнання для її викачки, а також бензовоз. Суд вже відправив фігурантів під варту на час слідства. Зловмисникам загрожує до 12 років увʼязнення.

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