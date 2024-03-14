Перекрытие проспекта Б. Хмельницкого в Днепре: показали схему движения для авто и электротранспорта

В Днепре ограничат движение по проспекту Богдана Хмельницкого.

Уже в эту субботу, 16 марта, перекроют проспект Богдана Хмельницкого. Причина – ремонт аварийных трамвайных путей. Почти месяц ограничат движение на трех участках:

просп. Богдана Хмельницкого – ул. Шинная;

просп. Богдана Хмельницкого – ул. Стромцова;

просп. Богдана Хмельницкого – ул. Независимость.

Частный транспорт сможет объехать ремонтные работы через близлежащие участки трамвайного пути. Их специально подсыпали асфальтовым срезом для удобного проезда. Объезд по другим улицам не понадобится.

А вот общественный транспорт кардинально изменит схему движения по улице Независимости (бывшая ул. Титова) и будет курсировать в объезд. Изменения в маршрутах трамваев, троллейбусов и автобусов будут следующими:

трамваи № 12 будут курсировать от пл. Старомостовой до ул. Игоря Сикорского;

трамваи №16 временно прекратят движение;

троллейбусы №19 и «Б», а также автобусы №29, №87Б, №134, №146Б, №155, №156 будут двигаться через перекресток просп. Богдана Хмельницкого – ул. Фабрично-заводская;

троллейбусы №8 и автобусы №32, №32К, №106, №156 будут двигаться через перекресток просп. Богдана Хмельницкого – Запорожское шоссе.

Маршруты троллейбусов и автобусов не изменятся, но из-за объезда время в пути может быть дольше.

Грузовики с 21 марта должны объезжать перекресток улицы Шинной и проспекта Богдана Хмельницкого:

через улицу Строителей:

через проезд А. Гальченко.

Работы продлятся до середины апреля.

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