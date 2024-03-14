Перекрытие проспекта Б. Хмельницкого в Днепре: показали схему движения для авто и электротранспорта

Уже в эту субботу, 16 марта, перекроют проспект Богдана Хмельницкого. Причина – ремонт аварийных трамвайных путей. Почти месяц ограничат движение на трех участках:
Частный транспорт сможет объехать ремонтные работы через близлежащие участки трамвайного пути. Их специально подсыпали асфальтовым срезом для удобного проезда. Объезд по другим улицам не понадобится.
А вот общественный транспорт кардинально изменит схему движения по улице Независимости (бывшая ул. Титова) и будет курсировать в объезд. Изменения в маршрутах трамваев, троллейбусов и автобусов будут следующими:
Маршруты троллейбусов и автобусов не изменятся, но из-за объезда время в пути может быть дольше.
Грузовики с 21 марта должны объезжать перекресток улицы Шинной и проспекта Богдана Хмельницкого:
Работы продлятся до середины апреля.
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