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  • Перекрытие проспекта Б. Хмельницкого в Днепре: показали схему движения для авто и электротранспорта

Перекрытие проспекта Б. Хмельницкого в Днепре: показали схему движения для авто и электротранспорта

Сегодня 21:30
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В Днепре ограничат движение по проспекту Богдана Хмельницкого.

Новости Днепра про Перекрытие проспекта Б. Хмельницкого в Днепре: показали схему движения для авто и электротранспорта

Уже в эту субботу, 16 марта, перекроют проспект Богдана Хмельницкого. Причина – ремонт аварийных трамвайных путей. Почти месяц ограничат движение на трех участках:

  • просп. Богдана Хмельницкого – ул. Шинная;
  • просп. Богдана Хмельницкого – ул. Стромцова;
  • просп. Богдана Хмельницкого – ул. Независимость.

Частный транспорт сможет объехать ремонтные работы через близлежащие участки трамвайного пути. Их специально подсыпали асфальтовым срезом для удобного проезда. Объезд по другим улицам не понадобится.

А вот общественный транспорт кардинально изменит схему движения по улице Независимости (бывшая ул. Титова) и будет курсировать в объезд. Изменения в маршрутах трамваев, троллейбусов и автобусов будут следующими:

  • трамваи № 12 будут курсировать от пл. Старомостовой до ул. Игоря Сикорского;
  • трамваи №16 временно прекратят движение;
  • троллейбусы №19 и «Б», а также автобусы №29, №87Б, №134, №146Б, №155, №156 будут двигаться через перекресток просп. Богдана Хмельницкого – ул. Фабрично-заводская;
  • троллейбусы №8 и автобусы №32, №32К, №106, №156 будут двигаться через перекресток просп. Богдана Хмельницкого – Запорожское шоссе.

Маршруты троллейбусов и автобусов не изменятся, но из-за объезда время в пути может быть дольше.

Грузовики с 21 марта должны объезжать перекресток улицы Шинной и проспекта Богдана Хмельницкого:

  • через улицу Строителей:
  • через проезд А. Гальченко.

Работы продлятся до середины апреля.

Новости Днепра про Перекрытие проспекта Б. Хмельницкого в Днепре: показали схему движения для авто и электротранспорта

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Новости Днепра про Перекрытие проспекта Б. Хмельницкого в Днепре: показали схему движения для авто и электротранспортаУкраїнська Новости Днепра про Перекрытие проспекта Б. Хмельницкого в Днепре: показали схему движения для авто и электротранспортаРусский

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