В сети показали необычную реку в одном из районов Днепра (ФОТО)

В сети показали необычную реку, которая находится в одном из районов Днепра. Это — Бельба.
Фото опубликовал в ФБ днепрянин Александр Ярошенко.
По его словам, истоки реки Бельбы спрятаны в балке Рассоховатой среди канав и зарослей.
Когда-то давно над рекой были поля, которые уже давно заброшены. После себя люди оставили разрушенную экосистему на значительном пространстве. Среди плотной сухой травы только очень изредка здесь можно найти слабенькие степные молочаи. Сверкание вод Бельбы напоминает о старых временах, — написал он.
В комментариях под этим постом Владимир Бондарь отмечает, что Бельба «была рукотворной, но глубокой (до 3 метров) и живописной рекой».
Фактически это сброс промышленных вод с предприятий двух районов в реку Сура. Сюда заходила на нерест рыба, поэтому были и рыбаки, хотя и есть ее нельзя было, из-за высокого уровня тяжелых металлов и другой химии в ней. Еще были два родника, которые подпитывали реку. Позже они стали большими прудами, — написал он.
В интернете информации о Бельбе очень мало. В Википедии пишут, что это «малая река, которая начинается в промзоне, протекает между жилыми массивами Мирный, Бориса Кротова, Царское село и кладбищем Дорогого и впадает в реку Войцеховская балка возле села Дорогое». Также отмечается, что она загрязнена стоками предприятий промзоны, имеет несколько притоков, которые текут по жилому массиву Мирный.
Еще несколько фото самой реки:
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