Житель Днепропетровщины открыл подпольный «магазин» с оружием

В Днепропетровской области задержали местного жителя, который пытался подпольно продать ручной пулемет Калашникова, сообщили в СБУ. Потенциальных клиентов делец подыскивал среди представителей криминальных кругов, с которыми поддерживал связи.
В наличии в подпольном «магазине» были не только пулемет. Во время обыска в его квартире и минивэне было найдено:
Злоумышленнику за сбыт оружия грозит до 7 лет тюрьмы.
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