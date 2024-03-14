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Житель Днепропетровщины открыл подпольный «магазин» с оружием

Сегодня 12:54
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В Днепропетровской области СБУ задержала продавца оружия.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины открыл подпольный

В Днепропетровской области задержали местного жителя, который пытался подпольно продать ручной пулемет Калашникова, сообщили в СБУ. Потенциальных клиентов делец подыскивал среди представителей криминальных кругов, с которыми поддерживал связи.

В наличии в подпольном «магазине» были не только пулемет. Во время обыска в его квартире и минивэне было найдено:

  • 2 автомата АК-74;
  • 4 боевые гранаты и более 1,3 тыс. патронов разного калибра.

Злоумышленнику за сбыт оружия грозит до 7 лет тюрьмы.

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