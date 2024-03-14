Житель Днепропетровщины открыл подпольный «магазин» с оружием

В Днепропетровской области СБУ задержала продавца оружия.

В Днепропетровской области задержали местного жителя, который пытался подпольно продать ручной пулемет Калашникова, сообщили в СБУ. Потенциальных клиентов делец подыскивал среди представителей криминальных кругов, с которыми поддерживал связи.

В наличии в подпольном «магазине» были не только пулемет. Во время обыска в его квартире и минивэне было найдено:

2 автомата АК-74;

4 боевые гранаты и более 1,3 тыс. патронов разного калибра.

Злоумышленнику за сбыт оружия грозит до 7 лет тюрьмы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: