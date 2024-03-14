Житель Дніпропетровщини відкрив підпільний “магазин” зі зброєю

На Дніпропетровщині СБУ затримала продавця зброї.

На Дніпропетровщині затримали місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова, повідомили в СБУ. Потенційних клієнтів ділок підшукував серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки.

У наявності у підпільному “магазині” були не тільки кулемет. Під час обшуку в його квартирі та мінівені було знайдено:

2 автомати АК-74;

4 бойові гранати і понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.

Зловмиснику за збут зброї загрожує до 7 років тюрми.

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