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Житель Дніпропетровщини відкрив підпільний “магазин” зі зброєю

Сьогодні 12:54
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На Дніпропетровщині СБУ затримала продавця зброї.

Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини відкрив підпільний

На Дніпропетровщині затримали місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова, повідомили в СБУ. Потенційних клієнтів ділок підшукував серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки.

У наявності у підпільному “магазині” були не тільки кулемет. Під час обшуку в його квартирі та мінівені було знайдено:

  • 2 автомати АК-74;
  • 4 бойові гранати і понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.

Зловмиснику за збут зброї загрожує до 7 років тюрми.

Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини відкрив підпільний

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