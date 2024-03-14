Житель Дніпропетровщини відкрив підпільний “магазин” зі зброєю

На Дніпропетровщині затримали місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова, повідомили в СБУ. Потенційних клієнтів ділок підшукував серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки.
У наявності у підпільному “магазині” були не тільки кулемет. Під час обшуку в його квартирі та мінівені було знайдено:
Зловмиснику за збут зброї загрожує до 7 років тюрми.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі рятують одного із постраждалих під час авіаудару по…
У Дніпрі рятували дитину, яка вдихнула конусоподібну деталь.
14 березня стартувала реєстрація на НМТ-2024.
Дані та стать встановлюються.