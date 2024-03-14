В Днепре спасали 10-летнего мальчика, вдохнувшего игрушку

О несчастном случае рассказал медик Днепровской станции экстренной медицинской помощи Виктор Пальчинский.
10-летний ребенок вдохнул конусообразную деталь. Инцидент произошел накануне в Днепре.
Медик рассказал, что инородное тело в дыхательных путях у ребенка 10 лет оказалось, когда маленький пациент с пороком нервной системы играл с игрушками и вдохнул мелкую конусообразную деталь.
Родители, заметив, что с малышом что-то не то, вызвали скорую.
Благодаря тому, что у детали есть отверстие, мальчик мог дышать, поэтому обошлось испугом родителей и приездом «скорой».
Вызов, я вам скажу, уххх, муравьи по всему телу, ведь одно неверное движение и все может окончиться плохо. Но ведь по вызову специалисты, они все держат в своих руках. С помощью ларингоскопа и корнцанга лишнее из организма ребенка было удалено, дыхание нормализовалось, ребенок успокоился, – рассказал Виктор Пальчинский.
Медики призывают родителей следить за детьми во избежание трагедии.
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