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В Днепре спасали 10-летнего мальчика, вдохнувшего игрушку

Сегодня 11:24
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В Днепре спасали ребенка, вдохнувшего конусообразную деталь.

Новости Днепра про В Днепре спасали 10-летнего мальчика, вдохнувшего игрушку

О несчастном случае рассказал медик Днепровской станции экстренной медицинской помощи Виктор Пальчинский.

10-летний ребенок вдохнул конусообразную деталь. Инцидент произошел накануне в Днепре.

Медик рассказал, что инородное тело в дыхательных путях у ребенка 10 лет оказалось, когда маленький пациент с пороком нервной системы играл с игрушками и вдохнул мелкую конусообразную деталь.

Родители, заметив, что с малышом что-то не то, вызвали скорую.

Благодаря тому, что у детали есть отверстие, мальчик мог дышать, поэтому обошлось испугом родителей и приездом «скорой».

Вызов, я вам скажу, уххх, муравьи по всему телу, ведь одно неверное движение и все может окончиться плохо. Но ведь по вызову специалисты, они все держат в своих руках. С помощью ларингоскопа и корнцанга лишнее из организма ребенка было удалено, дыхание нормализовалось, ребенок успокоился, – рассказал Виктор Пальчинский.

Медики призывают родителей следить за детьми во избежание трагедии.

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