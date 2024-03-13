Переход на летнее время: когда в 2024 году нужно перевести стрелки часов

В 2024 году Украина снова перейдет на летнее время.

В Украине в конце марта переводят стрелки часов в час вперед, чтобы перейти с зимних на летнее время. В этом году этот «ритуал» следует провести в ночь с 30 на 31 марта в 03:00. Смартфоны на новое время перейдут сами, а вот механические часы нужно не забыть перевести вручную.

Несмотря на то, что еще в 1996 году Еврокомиссия выступает за отмену перехода на зимнее и летнее время, этот процесс продолжается. Переводить часы по меньшей мере до 2026, а затем в ЕС пересмотрят это решение и, возможно, страны больше не будут прыгать с одного часового пояса на другой два раза в год.

Зачем переводят часы?

Впервые идею перевода часов озвучил американский политик и ученик Бенджамин Франклин в 18 веке. Первоначально в основе перехода на летнее и зимнее время лежала экологическая идея рационально использовать электроэнергию и световой день.

Это должно было уменьшить объем топлива, которое использовалось для выработки электричества. Однако в наши дни все больше людей считают, что это только пережиток прошлого и с точки зрения экономики уже не столь эффективно. Также изменение времени оказывает плохое влияние на организм, потому что человеку приходится перестраиваться на новый ритм, угрожающий сбоем биоритмов.

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