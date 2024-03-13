Синоптики назвали дату, когда в Днепре снова потеплеет

Теплый воздух Балканского полуострова и Средиземного моря принесет в Украину весеннее потепление. В то же время вместе с плюсами придут и осадки.
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует значительное потепление с 16 марта по всей Украине. Ночные морозы отступят по всей территории Украины. Днем температура воздуха будет доходить до комфортных +10…+15°, а вот ночью будет до +5.
В целом во второй декаде марта в Украине будет преимущественно пасмурно, но без значительных осадков. Размытые атмосферные фронты принесут кратковременные дожди для юга и востока страны.
После теплого начала марта в Днепр пришли морозы. Однако, по информации Укргидрометцентра, 14 и 15 марта, в Днепре будет влажно и холодно, но уже с 14 числа температура начнет постепенно расти. Уже в субботу, 16 марта, воздух в городе прогреется до +11°.
Впрочем, окончательно снять и спрятать в шкаф куртки днепряне смогут не раньше начала апреля.
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