У Дніпрі рятували 10-річного хлопчика, який вдихнув іграшку

У Дніпрі рятували дитину, яка вдихнула конусоподібну деталь.

Про нещасний випадок розповів медик Дніпровської станції екстреної медичної допомоги Віктор Пальчинський.

10-річна дитина вдихнула конусоподібну деталь. Інцидент стався напередодні у Дніпрі.

Медик розповів, що стороннє тіло в дихальних шляхах у дитини 10 років опинилося, коли маленький пацієнт з вадою нервової системи грався з іграшками та вдихнув дрібну конусоподібну деталь.

Батьки, помітивши, що з малим щось не те, викликали швидку.

Завдяки тому, що деталь має отвір, хлопчик міг дихати, тому обійшлося переляком батьків та приїздом “швидкої”.

Виклик, я вам скажу, уххх, мурахи по всьому тілі, адже один невірний рух і все може закінчитися погано. Але ж на виклику специ, вони все тримають у своїх руках. За допомогою ларингоскопу та корнцангу зайве з організму дитини було вилучено, дихання нормалізувалося, дитина заспокоїлася, – розповів Віктор Пальчинський.

Медики закликають батьків слідкувати за дітьми, аби уникнути трагедії.

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