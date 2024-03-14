Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі рятували 10-річного хлопчика, який вдихнув іграшку

Сьогодні 11:24
просмотров

У Дніпрі рятували дитину, яка вдихнула конусоподібну деталь.

Новости Днепра про У Дніпрі рятували 10-річного хлопчика, який вдихнув іграшку

Про нещасний випадок розповів медик Дніпровської станції екстреної медичної допомоги Віктор Пальчинський. 

10-річна дитина вдихнула конусоподібну деталь. Інцидент стався напередодні у Дніпрі. 

Медик розповів, що стороннє тіло в дихальних шляхах у дитини 10 років опинилося, коли маленький пацієнт з вадою нервової системи грався з іграшками та вдихнув дрібну конусоподібну деталь.

Батьки, помітивши, що з малим щось не те, викликали швидку.

Завдяки тому, що деталь має отвір, хлопчик міг дихати, тому обійшлося переляком батьків та приїздом “швидкої”.

Виклик, я вам скажу, уххх, мурахи по всьому тілі, адже один невірний рух і все може закінчитися погано. Але ж на виклику специ, вони все тримають у своїх руках. За допомогою ларингоскопу та корнцангу зайве з організму дитини було вилучено, дихання нормалізувалося, дитина заспокоїлася, – розповів Віктор Пальчинський.

Медики закликають батьків слідкувати за дітьми, аби уникнути трагедії. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі рятували 10-річного хлопчика, який вдихнув іграшкуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі рятували 10-річного хлопчика, який вдихнув іграшкуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Стартувала реєстрація на НМТ-2024: все що треба знати абітурієнтам у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:36
    Стартувала реєстрація на НМТ-2024: все що треба знати абітурієнтам у Дніпрі

    14 березня стартувала реєстрація на НМТ-2024.

    У Дніпрі під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіл двох людей: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:28
    У Дніпрі під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіл двох людей: що відомо

    Дані та стать встановлюються.

    На території України циркулюють 29 підтипів штаму «Омікрон»: хто у небезпеці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:31
    На території України циркулюють 29 підтипів штаму «Омікрон»: хто у небезпеці

    Триває епідсезон 2023/2024. Зараз на території України циркулюють 29 субваріантів…

    З 8 до 17: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    З 8 до 17: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ)

    Зарядіть телефон!

    Наверх