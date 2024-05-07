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  • У Дніпрі до Дня матері пройде благодійний забіг та майстер-класи для дітей: коли та як взяти участь

У Дніпрі до Дня матері пройде благодійний забіг та майстер-класи для дітей: коли та як взяти участь

Сьогодні 16:13
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У Дніпрі влаштують благодійний забіг та родинне свято.

Новости Днепра про У Дніпрі до Дня матері пройде благодійний забіг та майстер-класи для дітей: коли та як взяти участь

У Дніпрі пройде благодійний захід “Run for life in Ukraine”. 

Цієї суботи, 11 травня, усі охочі зможуть взяти участь або в забігу, або якщо бігати не має бажання – то разом з дітьми відвідати майстер-класи

Локація – біля ресторану “Хутір”, Набережна Перемоги, 29.

Що підготували?

Благодійний фан забіг на 5 км. Всього 100 слотів.

Обʼєднуємось заради життя в Україні! Можемо бігти, йти, їхати на самокаті! Тут не має переможців, кожен українець вже переможець! Якщо хоче бігти ваша дитина – реєструйте її, зазначте вік і ми влаштуємо дитячий забіг з ростовими ляльками. Реєструйтесь на забіг, допомагайте, розкажіть світу про жахливі факти війни і втрат та отримуйте памʼятну медаль на згадку! – йдеться у повідомленні організаторів. 

Позаяк це родинне свято, то розваги підготували не тільки для дорослих.

Якщо ваша родина ну зовсім не про біг або батьки бігають, а діти – ні, то купуйте дитячий квиток. Для дітей фокусник, майстер-класи по створенню іграшок, ростові ляльки! 

Після забігу свято для родини – з майстер-класами, розіграшами від партнерів, гарними фотозонами, фотографами, і прекрасний спів наших жінок. Це буде дуже душевно, красиво і дуже торкаючи вашу душу! – зазначають організатори.

Як потрапити?

Є попередня реєстрація. 

У доступі два варіанти:

  • повна реєстрація за 550 грн. Включає: участь в забігу з памʼятною медаллю, участь в розіграші призів і розважальній програмі. Дитина до 10 років зареєстрованого учасника має доступ безкоштовно до майстер-класів.
  • дитячий квиток -150 грн. Ви і ваша дитина хочете підтримати захід, але не бігти, приводьте дитину. Купуйте дитячий квиток для участі дитини в майстер-класах в розважальній програмі і долучайте родину до цього свята. Провожатий дорослий приходить безкоштовно.

Реєстрація і квитки ТУТ

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Новости Днепра про У Дніпрі до Дня матері пройде благодійний забіг та майстер-класи для дітей: коли та як взяти участьУкраїнська

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