У Дніпрі до Дня матері пройде благодійний забіг та майстер-класи для дітей: коли та як взяти участь

У Дніпрі пройде благодійний захід “Run for life in Ukraine”.
Цієї суботи, 11 травня, усі охочі зможуть взяти участь або в забігу, або якщо бігати не має бажання – то разом з дітьми відвідати майстер-класи
Локація – біля ресторану “Хутір”, Набережна Перемоги, 29.
Благодійний фан забіг на 5 км. Всього 100 слотів.
Обʼєднуємось заради життя в Україні! Можемо бігти, йти, їхати на самокаті! Тут не має переможців, кожен українець вже переможець! Якщо хоче бігти ваша дитина – реєструйте її, зазначте вік і ми влаштуємо дитячий забіг з ростовими ляльками. Реєструйтесь на забіг, допомагайте, розкажіть світу про жахливі факти війни і втрат та отримуйте памʼятну медаль на згадку! – йдеться у повідомленні організаторів.
Позаяк це родинне свято, то розваги підготували не тільки для дорослих.
Якщо ваша родина ну зовсім не про біг або батьки бігають, а діти – ні, то купуйте дитячий квиток. Для дітей фокусник, майстер-класи по створенню іграшок, ростові ляльки!
Після забігу свято для родини – з майстер-класами, розіграшами від партнерів, гарними фотозонами, фотографами, і прекрасний спів наших жінок. Це буде дуже душевно, красиво і дуже торкаючи вашу душу! – зазначають організатори.
Є попередня реєстрація.
У доступі два варіанти:
Реєстрація і квитки ТУТ
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