В Днепре ко Дню матери пройдет благотворительный забег и мастер-классы для детей: когда и как принять участие

В Днепре пройдет благотворительное мероприятие «Run for life in Ukraine».
В эту субботу, 11 мая, все желающие смогут принять участие либо в забеге, либо если бегать не захотят — то вместе с детьми посетить мастер-классы
Локация – возле ресторана «Хутор», Набережная Победы, 29.
Благотворительный фан-забег на 5 км. Всего 100 слотов.
Объединяемся ради жизни в Украине! Можем бежать, уходить, ехать на самокате! Здесь нет победителей, каждый украинец уже победитель! Если хочет бежать ваш ребенок – регистрируйте его, укажите возраст и мы устроим детский забег с ростовыми куклами. Регистрируйтесь на забег, помогайте, расскажите миру об ужасных фактах войны и потерях и получайте памятную медаль в память! – говорится в сообщении организаторов.
Поскольку это семейный праздник, развлечения подготовили не только для взрослых.
Если ваша семья ну совсем не о беге или родители бегают, а дети – нет, то покупайте детский билет. Для детей фокусник, мастер-классы по созданию игрушек, ростовые куклы!
После забега праздник для семьи – с мастер-классами, розыгрышами от партнеров, хорошими фотозонами, фотографами, и прекрасное пение наших женщин. Это будет очень душевно, красиво и очень касаясь вашей души! — отмечают организаторы.
Есть предварительная регистрация.
В доступе два варианта:
Регистрация и билеты ТУТ
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