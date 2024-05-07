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  • В Днепре ко Дню матери пройдет благотворительный забег и мастер-классы для детей: когда и как принять участие

В Днепре ко Дню матери пройдет благотворительный забег и мастер-классы для детей: когда и как принять участие

Сегодня 16:13
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В Днепре устроят благотворительный забег и семейный праздник.

Новости Днепра про В Днепре ко Дню матери пройдет благотворительный забег и мастер-классы для детей: когда и как принять участие

В Днепре пройдет благотворительное мероприятие «Run for life in Ukraine».

В эту субботу, 11 мая, все желающие смогут принять участие либо в забеге, либо если бегать не захотят — то вместе с детьми посетить мастер-классы

Локация – возле ресторана «Хутор», Набережная Победы, 29.

Что приготовили?

Благотворительный фан-забег на 5 км. Всего 100 слотов.

Объединяемся ради жизни в Украине! Можем бежать, уходить, ехать на самокате! Здесь нет победителей, каждый украинец уже победитель! Если хочет бежать ваш ребенок – регистрируйте его, укажите возраст и мы устроим детский забег с ростовыми куклами. Регистрируйтесь на забег, помогайте, расскажите миру об ужасных фактах войны и потерях и получайте памятную медаль в память! – говорится в сообщении организаторов.

Поскольку это семейный праздник, развлечения подготовили не только для взрослых.

Если ваша семья ну совсем не о беге или родители бегают, а дети – нет, то покупайте детский билет. Для детей фокусник, мастер-классы по созданию игрушек, ростовые куклы!

После забега праздник для семьи – с мастер-классами, розыгрышами от партнеров, хорошими фотозонами, фотографами, и прекрасное пение наших женщин. Это будет очень душевно, красиво и очень касаясь вашей души! — отмечают организаторы.

Как попасть?

Есть предварительная регистрация.

В доступе два варианта:

  • полная регистрация за 550 грн. Включает участие в забеге с памятной медалью, участие в розыгрыше призов и развлекательной программе. Ребенок до 10 лет зарегистрированного участника имеет доступ бесплатно к мастер-классам.
  • детский билет -150 грн. Вы и ваш ребенок хотите поддержать мероприятие, но не бежать, приводите ребенка. Купите детский билет для участия ребенка в мастер-классах в развлекательной программе и приобщайте семью к этому празднику. Провожатый взрослый приходит бесплатно.

Регистрация и билеты ТУТ

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Новости Днепра про В Днепре ко Дню матери пройдет благотворительный забег и мастер-классы для детей: когда и как принять участиеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре ко Дню матери пройдет благотворительный забег и мастер-классы для детей: когда и как принять участиеРусский

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