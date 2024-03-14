Уночі на Дніпропетровщині наші оборонці збили 3 ворожі БпЛА

Уночі окупанти направили на Дніпропетровщину 3 безпілотники – їх збили наші оборонці.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, протиповітряна оборона працювала в Синельниківському, Дніпровському та Новомосковському районах.
Дякуємо нашим силам ППО за відмінну роботу!
А вчора ввечері ворог двічі вдарив з артилерії по Нікопольщині – по Червоногригорівській та Марганецькій громадам.
На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!
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