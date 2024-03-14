Ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили 3 вражеских БпЛА

Ночью оккупанты направили на Днепропетровщину 3 беспилотника — их сбили наши защитники.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, противовоздушная оборона работала в Синельниковском, Днепровском и Новомосковском районах.
Спасибо нашим силам ПВО за отличную работу!
А вчера вечером враг дважды ударил из артиллерии по Никопольщине — по Червоногригорьевской и Марганецкой громадам.
К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!
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