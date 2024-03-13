Перехід на літній час: коли в 2024 році треба перевести стрілки годинника

У 2024 Україна знову перейде на літній час.

В Україні наприкінці березня переводять стрілки годинника на годину вперед, щоб перейти із зимового на літній час. Цього року цей “ритуал” треба провести у ніч із 30 на 31 березня о 03:00. Смартфони на актуальний час перейдуть самі, а ось механічні годинники треба не забути перевести вручну.

Попри те, що ще 1996 року Єврокомісія виступає за скасовування переходу на зимовий та літній час, цей процес все ще триває. Переводитимуть годинник щонайменше до 2026, а потім в ЄС переглянуть це рішення і можливо країни більше не стрибатимуть з одного часового поясу на інший два рази на рік.

Навіщо переводять годинник?

Вперше ідею переводити годинник озвучив американський політик та вчень Бенджамін Франклін у 18 столітті. Спочатку в основі переходу на літній та зимовий час лежала екологічна ідея раціонально використовувати електроенергію та світловий день.

Це мало зменшити обсяги палива, яке використовувалося для вироблення електрики. Однак у наші дні все більше людей вважають, що це лише пережиток минулого і з погляду економіки вже не настільки ефективно. Також зміна часу має поганий вплив на організм, тому що людині доводиться перебудовуватися на новий ритм, що загрожує збоєм біоритмів.

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