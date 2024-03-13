У Дніпрі службовий пес допоміг розшукати зниклого 9-річного хлопчика

12 березня близько 23:20 до поліції звернулась жінка. Вона повідомила про зникнення дитини. З’ясувалося, що близько 15:00 9-річний хлопчик пішов до друга та не повернувся.
Правоохоронці почали шукати дитину. До пошуку долучився і кінолог зі службовим собакою, який спеціалізується на розшуку зниклих осіб. Пес Тайсон взяв слід та знайшов 9-річну дитину неподалік місця мешкання. Виявилось, що хлопчик чекав, коли матір ляже спати, щоб повернутись додому, аби його не сварили за запізнення.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Хлопчика поліцейські повернули додому – з ним все добре!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі собака розкрив вбивство: деталі.
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