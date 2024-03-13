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  • У Дніпрі на Перемозі біля яхт-клубу «Січ» спилили десятки дерев: що кажуть у міськраді

У Дніпрі на Перемозі біля яхт-клубу «Січ» спилили десятки дерев: що кажуть у міськраді

Сьогодні 10:33
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Спилили 40 кленів.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі біля яхт-клубу «Січ» спилили десятки дерев: що кажуть у міськраді

Днями у соцмережах дніпряни почали бити на сполох: на Набережній Перемоги біля яхт-клубу «Січ» комунальники почали спилювати дерева.

Пізніше цю ситуацію прокоментували у департаменті благоустрою та інфраструктури міської ради.

Там зазначили, що на цій ділянці продовжуть ремонтувати колектор зливової каналізації. Щоб виконати роботи, комунальникам і довелося видалити 40 аварійних кленів.

У Дніпрі продовжуть ремонтувати колектор зливової каналізації на вул. Набережна Перемоги (район Яхт-клубу «Січ»). Нині на локації тривають підготовчі роботи, а саме встановлення паркану та видалення 40 аварійних кленів. Дерева – самосівні та ростуть на комунікаціях. Через них комунальники не можуть прочистити та відремонтувати колектор, через що він майже не працює, – зазначили у департаменті.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі біля яхт-клубу «Січ» спилили десятки дерев: що кажуть у міськраді

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі біля яхт-клубу «Січ» спилили десятки дерев: що кажуть у міськрадіУкраїнська

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