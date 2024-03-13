У Дніпрі мешканці ж/м Лівобережний-3 знову залишилися без води: що сталося

Учора на цьому житломасиві також не було води!

Сьогодні, 13 березня, мешканці ж/м Лівобережний-3 знову залишилися без води.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Зазначається, що цього разу припинено водопостачання через проведення аварійних робіт на перехресті вулиць Донецьке шосе/Березинська.

Водопостачання буде відновлено протягом дня. Шановні мешканці, ми просимо вибачення за тимчасові незручності! – додали в КП.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на увесь день: адреси.

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