У Дніпрі мешканці ж/м Лівобережний-3 знову залишилися без води: що сталося

Сьогодні, 13 березня, мешканці ж/м Лівобережний-3 знову залишилися без води.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Зазначається, що цього разу припинено водопостачання через проведення аварійних робіт на перехресті вулиць Донецьке шосе/Березинська.
Водопостачання буде відновлено протягом дня. Шановні мешканці, ми просимо вибачення за тимчасові незручності! – додали в КП.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на увесь день: адреси.
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