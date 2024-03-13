В Днепре на Победе возле яхт-клуба «Сич» спилили десятки деревьев: что говорят в горсовете

Спилили 40 кленов.

На днях в соцсетях днепряне начали бить тревогу: на Набережной Победы возле яхт-клуба «Сич» коммунальщики начали спиливать деревья.

Позже эту ситуацию прокомментировали в департаменте благоустройства и инфраструктуры городского совета.

Там отметили, что на этом участке продолжат ремонтировать коллектор ливневой канализации. Чтобы выполнить работы, коммунальщикам и пришлось удалить 40 аварийных кленов.

В Днепре продолжат ремонтировать коллектор ливневой канализации на ул. Набережная Победы (район Яхт-клуба «Сич»). Сейчас на локации продолжаются подготовительные работы, а именно установка забора и удаление 40 аварийных кленов. Деревья — самосевные и растут на коммуникациях. Из-за них коммунальщики не могут прочистить и отремонтировать коллектор, из-за чего он почти не работает, — отметили в департаменте.

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