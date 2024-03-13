С Днепра в Карпаты запустили дополнительные поезда на весенние каникулы

Укрзализныця запустит дополнительные рейсы в популярные направления на период школьных весенних каникул. Об этом компания сообщила на своем сайте. Большинство поездов будут курсировать из Киева в западные регионы Украины — Львов, Ивано-Франковск, Трускавец, Рахов. Однако не оставили без внимания Днепр.
В марте будет курсировать поезд №203/204 Днепр – Ворохта с дополнительными рейсами.
Цена билетов стартует от 1400 гривен в вагоны купе и 3513 гривен в вагоны люкс.
Отправление из Днепра по нечетным числам в 14:35.
Прибытие в Ворохту в 14:09. Время в пути – 23,5 часа.
Обратно, отправление из Ворохты по четным числам в 16:26.
Поезд будет курсировать через Татаров-Буковель (16:39), Яремче (17:07), Ивано-Франковск (18:25), Галич (19:22), Ходоров (20:16), Львов (21:20), Бердичев (2:48), Белая Церковь (5:02), станция им. Тараса Шевченко (7:18), Знаменку (8:38), Александрию (9:22), Каменское (12:01). Прибытие в Днепр в 12.35. Время в пути – 20 часов.
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