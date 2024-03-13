С Днепра в Карпаты запустили дополнительные поезда на весенние каникулы

С Днепра в марте будут курсировать дополнительные поезда в Ворохту.

Укрзализныця запустит дополнительные рейсы в популярные направления на период школьных весенних каникул. Об этом компания сообщила на своем сайте. Большинство поездов будут курсировать из Киева в западные регионы Украины — Львов, Ивано-Франковск, Трускавец, Рахов. Однако не оставили без внимания Днепр.

В марте будет курсировать поезд №203/204 Днепр – Ворохта с дополнительными рейсами.

Цена билетов стартует от 1400 гривен в вагоны купе и 3513 гривен в вагоны люкс.

Отправление из Днепра по нечетным числам в 14:35.

Поезд будет курсировать через Каменское (15:08),

Верхнеднепровск (15:29),

Вольногорск (16:02),

Пятихатки (16:33),

Александрию (18:04),

Знаменку (18:48),

Фундуклеевку (19:46),

Каменку (20:03),

станцию им. Тараса Шевченко (20:27),

Городище (21:28), Корсунь (21:51),

Мироновку (22:38),

Белая Церковь (23:22),

Казатин (1:04),

Калиновку (1:41),

Винницу (2:03),

Хмельницкий (4:05),

Подволочиск (5:28),

Тернополь (6:16),

Злочей (7:16),

Красное (7:41),

Подзамче (8:14),

Львов (8:27),

Ходоров (10:11),

Галич (10:56),

Ивано-Франковск (11:28),

Яремче (13:10),

Татаров-Буковель (13:50).

Прибытие в Ворохту в 14:09. Время в пути – 23,5 часа.

Обратно, отправление из Ворохты по четным числам в 16:26.

Поезд будет курсировать через Татаров-Буковель (16:39), Яремче (17:07), Ивано-Франковск (18:25), Галич (19:22), Ходоров (20:16), Львов (21:20), Бердичев (2:48), Белая Церковь (5:02), станция им. Тараса Шевченко (7:18), Знаменку (8:38), Александрию (9:22), Каменское (12:01). Прибытие в Днепр в 12.35. Время в пути – 20 часов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: