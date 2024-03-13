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С Днепра в Карпаты запустили дополнительные поезда на весенние каникулы

Сегодня 11:36
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С Днепра в марте будут курсировать дополнительные поезда в Ворохту.

Новости Днепра про С Днепра в Карпаты запустили дополнительные поезда на весенние каникулы

Укрзализныця запустит дополнительные рейсы в популярные направления на период школьных весенних каникул. Об этом компания сообщила на своем сайте. Большинство поездов будут курсировать из Киева в западные регионы Украины — Львов, Ивано-Франковск, Трускавец, Рахов. Однако не оставили без внимания Днепр.

В марте будет курсировать поезд №203/204 Днепр – Ворохта с дополнительными рейсами.

Цена билетов стартует от 1400 гривен в вагоны купе и 3513 гривен в вагоны люкс.

Отправление из Днепра по нечетным числам в 14:35.

  • Поезд будет курсировать через Каменское (15:08),
  • Верхнеднепровск (15:29),
  • Вольногорск (16:02),
  • Пятихатки (16:33),
  • Александрию (18:04),
  • Знаменку (18:48),
  • Фундуклеевку (19:46),
  • Каменку (20:03),
  • станцию им. Тараса Шевченко (20:27),
  • Городище (21:28), Корсунь (21:51),
  • Мироновку (22:38),
  • Белая Церковь (23:22),
  • Казатин (1:04),
  • Калиновку (1:41),
  • Винницу (2:03),
  • Хмельницкий (4:05),
  • Подволочиск (5:28),
  • Тернополь (6:16),
  • Злочей (7:16),
  • Красное (7:41),
  • Подзамче (8:14),
  • Львов (8:27),
  • Ходоров (10:11),
  • Галич (10:56),
  • Ивано-Франковск (11:28),
  • Яремче (13:10),
  • Татаров-Буковель (13:50).

Прибытие в Ворохту в 14:09. Время в пути – 23,5 часа.

Обратно, отправление из Ворохты по четным числам в 16:26.

Поезд будет курсировать через Татаров-Буковель (16:39), Яремче (17:07), Ивано-Франковск (18:25), Галич (19:22), Ходоров (20:16), Львов (21:20), Бердичев (2:48), Белая Церковь (5:02), станция им. Тараса Шевченко (7:18), Знаменку (8:38), Александрию (9:22), Каменское (12:01). Прибытие в Днепр в 12.35. Время в пути – 20 часов.

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Новости Днепра про С Днепра в Карпаты запустили дополнительные поезда на весенние каникулыУкраїнська Новости Днепра про С Днепра в Карпаты запустили дополнительные поезда на весенние каникулыРусский

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