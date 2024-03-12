«Говорил с сестрой, она сейчас не отвечает на звонки»: очевидцы о первых минутах после прилета по Кривому Рогу

На месте атаки по многоэтажке в Кривом Роге работают спасатели. Из-под завалов удалось достать четырех людей. По состоянию на 20:30 было известно о трех погибших. Еще 38 криворожцев получили травмы разной степени тяжести. Среди них десять — дети, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
У палатки, которую развернули возле места попадания полицейские, собрались люди, желающие получить помощь, или уточнить информацию о своих родных. В момент взрыва один из криворожцев как раз общался по телефону с сестрой, проживающей в многоэтажке, загоревшейся после атаки. Сейчас женщина на связь не выходит, пишет местное СМИ «Свои». Мужчина не знает, где сейчас его родственница и жива ли она.
Еще один из очевидцев, Евгений, услышав взрыв, лег на землю. А через несколько секунд, когда понял, что «прилетело» в дом, побежал на место событий.
Рассказывает, что было много людей в крови, 2 человека – женщина 35-40 лет и мужчина примерно 50 лет погибли, они шли у дома, когда в него попала ракета, — передает Первый Криворожский.
Спасатели показали первые минуты после удара. Чрезвычайники выносили на носилках раненых людей из разрушенного дома. Кроме того, проверяли каждую из квартир, где могли быть заблокированы жители многоэтажки.
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