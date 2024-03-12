Житель Днепра угнал автомобиль и обокрал автомойку на 750 тыс грн

Днепрянин ограбил автомойку и угнал автомобиль.

42-летний мужчина во время комендантского часа пробрался на территорию одной из автомоек в Новокодакском районе Днепра. Все произошло 10 марта, когда днепрянин проник в помещение и забрал имущества почти на 750 тысяч гривен.

Как рассказали в Нацполиции, около 2:30 патрульные остановили автомобиль за нарушение комендантского часа. Во время осмотра машины правоохранители обнаружили в салоне компрессоры, пылесос, музыкальный центр, мойку. Водитель занервничал и скрылся с места происшествия, оставив транспорт.

Позже оказалось, что все это имущество мужчина украл из местной автомойки. Для этого он повредил входную дверь и проник в автомойку. После чего скачал ценное имущество в авто, которое находилось внутри помещения.

С награбленным он пытался скрыться, но его остановили правоохранители.

Днепрянину объявили о подозрении в совершении кражи. Дальнейшую судьбу подозреваемого решит суд.

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