Житель Дніпра викрав автівку та обікрав автомийку на 750 тис грн

42-річний чоловік під час комендантської години пробрався на територію однієї з автомийок у Новокодацькому районі Дніпра. Усе сталося 10 березня, коли дніпрянин проник до приміщення та забрав майна на майже 750 тисяч гривень.
Як розповіли в Нацполіції, близько 2:30 патрульної зупинили автомобіль за порушення комендантської години. Під час огляду автівки правоохоронці виявили в салоні компресори, пилосос, музикальний центр, мийку. Водій занервував та втік з місця події, залишивши авто.
Пізніше виявилося, що усе це майно чоловік поцупив з місцевої автомийки. Для цього він пошкодив вхідні двері та проник до автомийки. Після чого завантажив цінне майно у авто, яке знаходилось всередині приміщення.
З награбованим він намагався втекти, але його зупинили правоохоронці.
Дніпрянину оголосили про підозру в скоєнні крадіжки. Подальшу долю підозрюваного вирішить суд.
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