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Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00

Сьогодні 06:28
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00

Сьогодні, 13 травня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • пров. Джинчарадзе: 4, 8;
  • Запорізьке шосе: 28, 32-Б, 38, 48.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00Українська

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