Житель Дніпра бородою протягнув 2,5-тонний мікроавтобус

Дніпровський силач-екстремал Дмитро Грунський встановив ще один дивовижний рекорд.

Через кілька місяців після двох останніх світових рекордів силач Дмитро Грунський побив ще три.

35-річний дніпрянин встановив три силових рекорди за один день, використовуючи бороду, шию та зуби:

Найважча машина, яку тягнуть за бороду – 2 тонни 580 кг

Найважчий автомобіль, який тягнеться за шию – 7 тонн 760 кг

Найбільше автомобілів, витягнутих із зубами – 7 автівок

Як розповіли представники світової Книги рекордів Гінесса, Дмитро у 2019 році вже пробував протягнути за допомогою бороди вантажівку, але тоді це не вдалося зробити. Екстремала спіткала невдача, після того, як волосся на підборідді не витримало навантаження та обірвалося.

Дмитро наважився спробувати вдруге. Для цього він кілька років відрощував бороду та експериментував із новими способами її заплітання, аби зробити її якомога міцнішою та схожою на мотузку.

Цього разу Дмитрові вдалося за допомогою бороди протягнути мікроавтобус вагою 2,58 тонни, аби побити попередній рекорд у 1 тонну 950 кг, встановлений 10 років тому Антанасом Контримасом з Литви.

Побачити як це було можна відео, для цього перемотайте на позначку 3 хвилини 49 секунд:

На бороді Дмитро не зупинився і знову спробував протягнути на шиї 7,7-тонну вантажівку.

У 2022 році Дмитро встановив рекорд найважчого потяга, який тягнеться за шию вагою в понад 32 тонни, тож він був упевнений, що зможе виконати подібне з автотранспортом.

Рекорд дався Дмитрові важко. Коли буксирний трос затиснув його шию, поки він тягнув вантажівку, обличчя силача почервоніло, проте він зміг подолати необхідну п’ятиметрову дистанцію, щоб стати першою людиною, яка досягла цього титулу Книги рекордів Гіннеса.

Третій рекорд Дмитро встановив навесні 2023 року, коли силач намагався протягнути зубами шість автівок. Цього разу дніпрянин замахнувся на 7 машин таксі з водіями у салоні.

Автівки вагою 8 тонн 784 кг Дмитро протягнув на 50 метрів, чим успішно побив власний рекорд.

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