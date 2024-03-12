Офіційно: у Дніпрі з 16 березня вносяться зміни в роботу трамвайних та тролейбусних маршрутів

Важлива інформація!

Нещодавно ми писали, що у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького планують ремонтувати колії. У зв’язку з цим у роботі громадського транспорту будуть зміни.

Про них офіційно повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Так, з 16 березня вносяться зміни в роботу трамваїв №12, №16, тролейбусів №8, №19, №Б:

трамваї №12 курсуватимуть від площі Старомостової лише до вулиці Ігоря Сікорського;

курсуватимуть від площі Старомостової лише до вулиці Ігоря Сікорського; трамваї №16 тимчасово припинять рух;

тимчасово припинять рух; тролейбуси №19 та «Б» рухатимуться через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — вулиці Фабрично-Заводської;

рухатимуться через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — вулиці Фабрично-Заводської; тролейбуси №8 рухатимуться через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — Запорізьке шосе.

Зазначається, що зупинки вказаних тролейбусних маршрутів залишаться без змін, проте через здійснення об’їзду час поїздки буде збільшено.

Попередньо, ремонтні роботи мають закінчити до 14 квітня. Також по-іншому курсуватимуть деякі маршрутки. Деталі – ТУТ!

Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок!

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