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  • Офіційно: у Дніпрі з 16 березня вносяться зміни в роботу трамвайних та тролейбусних маршрутів

Офіційно: у Дніпрі з 16 березня вносяться зміни в роботу трамвайних та тролейбусних маршрутів

Сьогодні 12:28
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Офіційно: у Дніпрі з 16 березня вносяться зміни в роботу трамвайних та тролейбусних маршрутів

Нещодавно ми писали, що у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького планують ремонтувати колії. У зв’язку з цим у роботі громадського транспорту будуть зміни.

Про них офіційно повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Так, з 16 березня вносяться зміни в роботу трамваїв №12, №16, тролейбусів №8, №19, №Б:

  • трамваї №12 курсуватимуть від площі Старомостової лише до вулиці Ігоря Сікорського;
  • трамваї №16 тимчасово припинять рух;
  • тролейбуси №19 та «Б» рухатимуться через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — вулиці Фабрично-Заводської;
  • тролейбуси №8 рухатимуться через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — Запорізьке шосе.

Зазначається, що зупинки вказаних тролейбусних маршрутів залишаться без змін, проте через здійснення об’їзду час поїздки буде збільшено.

Попередньо, ремонтні роботи мають закінчити до 14 квітня. Також по-іншому курсуватимуть деякі маршрутки. Деталі – ТУТ!

Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок!

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Новости Днепра про Офіційно: у Дніпрі з 16 березня вносяться зміни в роботу трамвайних та тролейбусних маршрутівУкраїнська

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