Офіційно: у Дніпрі з 16 березня вносяться зміни в роботу трамвайних та тролейбусних маршрутів

Нещодавно ми писали, що у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького планують ремонтувати колії. У зв’язку з цим у роботі громадського транспорту будуть зміни.
Про них офіційно повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.
Так, з 16 березня вносяться зміни в роботу трамваїв №12, №16, тролейбусів №8, №19, №Б:
Зазначається, що зупинки вказаних тролейбусних маршрутів залишаться без змін, проте через здійснення об’їзду час поїздки буде збільшено.
Попередньо, ремонтні роботи мають закінчити до 14 квітня. Також по-іншому курсуватимуть деякі маршрутки. Деталі – ТУТ!
Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок!
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