У Дніпрі місяць перекриватимуть проспект Богдана Хмельницького: як їхатиме транспорт
У Дніпрі місяць перекриватимуть проспект Богдана Хмельницького: як їхатиме транспорт
Сьогодні 10:37
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На проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі планують перекрити проїзну частину та пішохідні переходи.
Про це йде мова у проєкті розпорядження міського голови Дніпра, опублікованому на сайті міськради 1 березня.
Причина перекриття – ремонт трамвайної колії.
Комунальники планують провести капітальні та аварійні роботи на трамвайній колії, через це проспект та пішохідні доріжки можуть перекрити майже на місяць – з 16 березня по 14 квітня.
Перекриватимуть проїзні частини та пішохідні переходи на трьох перехрестях:
проспект Богдана Хмельницького — вулиця Леоніда Стромцова;
проспект Богдана Хмельницького — вулиця Незалежності;
проспект Богдана Хмельницького — вулиця Шинна.
На цих ділянках звузять проїзну частину по проспекту Богдана Хмельницького.
Автомобільний транспорт проїжджати зможе, а ось робота трамваїв майже зупиниться:
трамваї №16 не курсуватимуть;
трамваї №12 курсуватимуть від площі Старомостової до вулиці Ігоря Сікорського.
Інший громадський транспорт курсуватиме в об’їзд проспекту Богдана Хмельницького — вулиці Незалежності:
тролейбуси маршруту №19 та “Б” рухатимуться через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — вулиці Фабрично-заводської;
тролейбуси маршруту №8 — через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — Запорізьке шосе;
автобусні маршрути №29, №87Б, №134, №146Б, №155, №156 (у напрямку Запорізького шосе) — через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — вулиці Фабрично-заводської; автобусні маршрути № 32, №32К, №106, №156 (у напрямку проспекту Олександра Поля) — через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — Запорізького шосе.
Наразі на документі немає підпису мера Бориса Філатова, тому ймовірні зміни.
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