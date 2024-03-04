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У Дніпрі місяць перекриватимуть проспект Богдана Хмельницького: як їхатиме транспорт

Сьогодні 10:37
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На проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі планують перекрити проїзну частину та пішохідні переходи.

Новости Днепра про У Дніпрі місяць перекриватимуть проспект Богдана Хмельницького: як їхатиме транспорт

Про це йде мова у проєкті розпорядження міського голови Дніпра, опублікованому на сайті міськради 1 березня. 

Причина перекриття – ремонт трамвайної колії.

Комунальники планують провести капітальні та аварійні роботи на трамвайній колії, через це проспект та пішохідні доріжки можуть перекрити майже на місяць – з 16 березня по 14 квітня. 

Перекриватимуть проїзні частини та пішохідні переходи на трьох перехрестях:

  • проспект Богдана Хмельницького — вулиця Леоніда Стромцова;
  • проспект Богдана Хмельницького — вулиця Незалежності;
  • проспект Богдана Хмельницького — вулиця Шинна.

На цих ділянках звузять проїзну частину по проспекту Богдана Хмельницького.

Автомобільний транспорт проїжджати зможе, а ось робота трамваїв майже зупиниться:

  • трамваї №16 не курсуватимуть;
  • трамваї №12 курсуватимуть від площі Старомостової до вулиці Ігоря Сікорського.
  • Інший громадський транспорт курсуватиме в об’їзд проспекту Богдана Хмельницького — вулиці Незалежності:
  • тролейбуси маршруту №19 та “Б” рухатимуться через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — вулиці Фабрично-заводської;
  • тролейбуси маршруту №8 — через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — Запорізьке шосе;
  • автобусні маршрути №29, №87Б, №134, №146Б, №155, №156 (у напрямку Запорізького шосе) — через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — вулиці Фабрично-заводської; автобусні маршрути № 32, №32К, №106, №156 (у напрямку проспекту Олександра Поля) — через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — Запорізького шосе.

Наразі на документі немає підпису мера Бориса Філатова, тому ймовірні зміни.

Новости Днепра про У Дніпрі місяць перекриватимуть проспект Богдана Хмельницького: як їхатиме транспорт

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Новости Днепра про У Дніпрі місяць перекриватимуть проспект Богдана Хмельницького: як їхатиме транспортУкраїнська

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