Официально: в Днепре с 16 марта вносятся изменения в работу трамвайных и троллейбусных маршрутов

Недавно мы писали, что в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого планируют ремонтировать пути. В связи с этим в работе общественного транспорта будут изменения.
О них официально сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Так, с 16 марта вносятся изменения в работу трамваев №12, №16, троллейбусов №8, №19, №Б:
Отмечается, что остановки указанных троллейбусных маршрутов останутся без изменений, однако из-за осуществления объезда время поездки будет увеличено.
Предварительно, ремонтные работы должны закончить до 14 апреля. Также по-другому будут курсировать некоторые маршрутки. Детали — ТУТ!
Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок!
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