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  • Официально: в Днепре с 16 марта вносятся изменения в работу трамвайных и троллейбусных маршрутов

Официально: в Днепре с 16 марта вносятся изменения в работу трамвайных и троллейбусных маршрутов

Сегодня 12:28
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Важная информация!

Новости Днепра про Официально: в Днепре с 16 марта вносятся изменения в работу трамвайных и троллейбусных маршрутов

Недавно мы писали, что в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого планируют ремонтировать пути. В связи с этим в работе общественного транспорта будут изменения.

О них официально сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Так, с 16 марта вносятся изменения в работу трамваев №12, №16, троллейбусов №8, №19, №Б:

  • трамваи №12 будут курсировать от площади Старомостовой только до улицы Игоря Сикорского;
  • трамваи №16 временно прекратят движение;
  • троллейбусы №19 и «Б» будут двигаться через перекресток проспекта Богдана Хмельницкого — улицы Фабрично-Заводской;
  • троллейбусы №8 будут двигаться через перекресток проспекта Богдана Хмельницкого — Запорожское шоссе.

Отмечается, что остановки указанных троллейбусных маршрутов останутся без изменений, однако из-за осуществления объезда время поездки будет увеличено.

Предварительно, ремонтные работы должны закончить до 14 апреля. Также по-другому будут курсировать некоторые маршрутки. Детали — ТУТ!

Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок!

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Новости Днепра про Официально: в Днепре с 16 марта вносятся изменения в работу трамвайных и троллейбусных маршрутовУкраїнська Новости Днепра про Официально: в Днепре с 16 марта вносятся изменения в работу трамвайных и троллейбусных маршрутовРусский

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