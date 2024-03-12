Официально: в Днепре с 16 марта вносятся изменения в работу трамвайных и троллейбусных маршрутов

Важная информация!

Недавно мы писали, что в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого планируют ремонтировать пути. В связи с этим в работе общественного транспорта будут изменения.

О них официально сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Так, с 16 марта вносятся изменения в работу трамваев №12, №16, троллейбусов №8, №19, №Б:

трамваи №12 будут курсировать от площади Старомостовой только до улицы Игоря Сикорского;

будут курсировать от площади Старомостовой только до улицы Игоря Сикорского; трамваи №16 временно прекратят движение;

временно прекратят движение; троллейбусы №19 и «Б» будут двигаться через перекресток проспекта Богдана Хмельницкого — улицы Фабрично-Заводской;

будут двигаться через перекресток проспекта Богдана Хмельницкого — улицы Фабрично-Заводской; троллейбусы №8 будут двигаться через перекресток проспекта Богдана Хмельницкого — Запорожское шоссе.

Отмечается, что остановки указанных троллейбусных маршрутов останутся без изменений, однако из-за осуществления объезда время поездки будет увеличено.

Предварительно, ремонтные работы должны закончить до 14 апреля. Также по-другому будут курсировать некоторые маршрутки. Детали — ТУТ!

Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок!

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