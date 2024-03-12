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У Дніпрі родина отруїлася чадним газом: батько помер, а мама та діти в лікарні

Сьогодні 11:57
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Трагедія трапилася 12 березня.

Новости Днепра про У Дніпрі родина отруїлася чадним газом: батько помер, а мама та діти в лікарні

Через отруєння чадним газом у Дніпрі госпіталізовано матір та двоє неповнолітніх дітей. Батько загинув. Припинено газопостачання газового стояка у під’їзді багатоквартирного будинку, повідомляє Міненерго.
 
У якому стані жінка та діти – не уточнюється. 
 
Крім цього, у Дніпропетровській області внаслідок несприятливих метеоумов в області знеструмлено 3 населених пункти. Через технологічні причини вимикались 1,8 тисячі споживачів, з них уже заживлено майже 600 абонентів. Через бойові дії знеструмлено 1,2 тисячі точок обліку, відновлено електропостачання понад 100 споживачам.
 
Нагадаємо, Дніпропетровщина лідер серед областей, де фіксують найбільше смертей від чадного газу.

Які симптоми отруєння чадним газом?

Тривожні симптоми, які можуть вказувати на отруєння чадним газом, нагадав заступник директора Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ Сергій Гурєв.

Найчастіше це головний біль і задишка, тобто ознаки гіпоксії. Відчувши хоч один із симптомів – потрібно негайно провітрити приміщення.

Людину, яка відчуває себе зле та має симптоми отруєння, необхідно негайно вивести або винести з приміщення. Потім розстебнути на потерпілому одяг та викликати швидку.

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Новости Днепра про У Дніпрі родина отруїлася чадним газом: батько помер, а мама та діти в лікарніУкраїнська

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