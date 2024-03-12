Ще 8 березня поїхав з дому: на Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклого 60-річного чоловіка

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Криворізькі правоохоронці розшукують 60-річного Валерія Ковальова.

Відомо, що 8 березня чоловік поїхав з дому на автомобілі Opel Astra та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 60 років, зріст 176 см, середньої статури, коротке волосся з сивиною, карі очі.

Був одягнений у коричневу куртку, коричневі джинси, темно-червоний светр, коричневі кросівки.

Якщо ви бачили Валерія чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, (097) 356 29 87 або 096 198 75 20.

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