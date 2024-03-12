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  • Науковець з Дніпра долучився до української експедиції, яка досліджуватиме Антарктику

Науковець з Дніпра долучився до української експедиції, яка досліджуватиме Антарктику

Сьогодні 10:33
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Вчений з дніпровського університету поїде досліджувати Антарктику.

Новости Днепра про Науковець з Дніпра долучився до української експедиції, яка досліджуватиме Антарктику

До складу Української антарктичної експедиції увійшов голова ради молодих учених Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Сергій Єрмоленко, повідомили на офіційній Facebook-сторінці вишу. 

11 березня Сергій разом з командою дослідників вирушив на станцію “Академік Вернадський”, де пробуде наступний рік.

Це вже 29-та Українська антарктична експедиція. До її складу увійшли 14 учасників та учасниць, відібраних під час спеціального конкурсу. Серед них 9 вчених (3 біологи, метеорологи та геофізики) та 5 представників команди життєзабезпечення (лікар, кухар, сисадмін, системний механік, дизеліст-електрик).

До команди долучилася найбільша кількість жінок за останні 27 років. Очолює експедицію один із найдосвідченіших полярників України – геофізик Юрій Отруба. Для нього це буде восьма зимівля.

Упродовж року 29-та УАЕ виконуватиме дослідження за трьома основними напрямами – біологія, геофізика, метеорологія. А також забезпечуватиме роботу станції “Академік Вернадський”.

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Новости Днепра про Науковець з Дніпра долучився до української експедиції, яка досліджуватиме АнтарктикуУкраїнська Новости Днепра про Науковець з Дніпра долучився до української експедиції, яка досліджуватиме АнтарктикуРусский

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