Науковець з Дніпра долучився до української експедиції, яка досліджуватиме Антарктику

Вчений з дніпровського університету поїде досліджувати Антарктику.

До складу Української антарктичної експедиції увійшов голова ради молодих учених Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Сергій Єрмоленко, повідомили на офіційній Facebook-сторінці вишу.

11 березня Сергій разом з командою дослідників вирушив на станцію “Академік Вернадський”, де пробуде наступний рік.

Це вже 29-та Українська антарктична експедиція. До її складу увійшли 14 учасників та учасниць, відібраних під час спеціального конкурсу. Серед них 9 вчених (3 біологи, метеорологи та геофізики) та 5 представників команди життєзабезпечення (лікар, кухар, сисадмін, системний механік, дизеліст-електрик).

До команди долучилася найбільша кількість жінок за останні 27 років. Очолює експедицію один із найдосвідченіших полярників України – геофізик Юрій Отруба. Для нього це буде восьма зимівля.

Упродовж року 29-та УАЕ виконуватиме дослідження за трьома основними напрямами – біологія, геофізика, метеорологія. А також забезпечуватиме роботу станції “Академік Вернадський”.

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