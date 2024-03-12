Ученый из Днепра присоединился к украинской экспедиции, которая будет исследовать Антарктику

Ученый из днепровского университета отправится исследовать Антарктику.

В состав Украинской антарктической экспедиции вошел председатель совета молодых ученых Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара Сергей Ермоленко, сообщили на официальной Facebook-странице вуза.

11 марта Сергей вместе с командой исследователей отправился на станцию «Академик Вернадский», где пробудет следующий год.

Это уже 29 Украинская антарктическая экспедиция. В ее состав вошли 14 участников и участниц, отобранных во время специального конкурса. Среди них 9 ученых (3 биолога, метеорологи и геофизики) и 5 представителей команды жизнеобеспечения (врач, повар, сисадмин, системный механик, дизелист-электрик).

В команду присоединилось самое большое количество женщин за последние 27 лет. Возглавляет экспедицию один из опытнейших полярников Украины – геофизик Юрий Отруба. Для него это будет восьмая зимовка.

В течение года 29 УАЭ будет выполнять исследования по трем основным направлениям – биология, геофизика, метеорология. А также будет обеспечивать работу станции «Академик Вернадский».

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