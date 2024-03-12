Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Ученый из Днепра присоединился к украинской экспедиции, которая будет исследовать Антарктику

Ученый из Днепра присоединился к украинской экспедиции, которая будет исследовать Антарктику

Сегодня 10:33
просмотров

Ученый из днепровского университета отправится исследовать Антарктику.

Новости Днепра про Ученый из Днепра присоединился к украинской экспедиции, которая будет исследовать Антарктику

В состав Украинской антарктической экспедиции вошел председатель совета молодых ученых Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара Сергей Ермоленко, сообщили на официальной Facebook-странице вуза.

11 марта Сергей вместе с командой исследователей отправился на станцию «Академик Вернадский», где пробудет следующий год.

Это уже 29 Украинская антарктическая экспедиция. В ее состав вошли 14 участников и участниц, отобранных во время специального конкурса. Среди них 9 ученых (3 биолога, метеорологи и геофизики) и 5 представителей команды жизнеобеспечения (врач, повар, сисадмин, системный механик, дизелист-электрик).

В команду присоединилось самое большое количество женщин за последние 27 лет. Возглавляет экспедицию один из опытнейших полярников Украины – геофизик Юрий Отруба. Для него это будет восьмая зимовка.

В течение года 29 УАЭ будет выполнять исследования по трем основным направлениям – биология, геофизика, метеорология. А также будет обеспечивать работу станции «Академик Вернадский».

Читайте также:

Новости Днепра про Ученый из Днепра присоединился к украинской экспедиции, которая будет исследовать АнтарктикуУкраїнська Новости Днепра про Ученый из Днепра присоединился к украинской экспедиции, которая будет исследовать АнтарктикуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре сегодня масштабное отключение света: причина и адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 08:14
    В Днепре сегодня масштабное отключение света: причина и адреса

    Важная информация!

    В Днепре «на горячем» поймали пенсионерку, которая поджигала траву
    Новости Днепра
    Вчера 21:59
    В Днепре «на горячем» поймали пенсионерку, которая поджигала траву

    В Днепре "на горячем" поймали пенсионерку, которая курила сухостой.

    Когда школьники Днепра пойдут на весенние каникулы и начнут обучение в последней четверти
    Новости Днепра
    Вчера 21:30
    Когда школьники Днепра пойдут на весенние каникулы и начнут обучение в последней четверти

    В Днепре весенние каникулы продлятся с 25 по 31 марта.

    Бросается на домашних собак: в Днепре по Игрени бегает лиса, которая может болеть бешенством
    Новости Днепра
    Вчера 20:49
    Бросается на домашних собак: в Днепре по Игрени бегает лиса, которая может болеть бешенством

    На Игрени бегает бешеная лиса.

    Последние новости

    В Днепре сегодня масштабное отключение света: причина и адреса
    В Днепре сегодня масштабное отключение света: причина и адреса

    Важная информация!

    Сегодня 08:14
    12
    просмотров
    Ушел из дома и пропал без вести: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика
    Ушел из дома и пропал без вести: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 06:45
    6
    просмотров
    Погода на 12 марта: в Днепре будет облачно
    Погода на 12 марта: в Днепре будет облачно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    В Днепре «на горячем» поймали пенсионерку, которая поджигала траву
    В Днепре «на горячем» поймали пенсионерку, которая поджигала траву

    В Днепре "на горячем" поймали пенсионерку, которая курила сухостой.

    Вчера 21:59
    6
    просмотров
    Когда школьники Днепра пойдут на весенние каникулы и начнут обучение в последней четверти
    Когда школьники Днепра пойдут на весенние каникулы и начнут обучение в последней четверти

    В Днепре весенние каникулы продлятся с 25 по 31 марта.

    Вчера 21:30
    5
    просмотров
    Бросается на домашних собак: в Днепре по Игрени бегает лиса, которая может болеть бешенством
    Бросается на домашних собак: в Днепре по Игрени бегает лиса, которая может болеть бешенством

    На Игрени бегает бешеная лиса.

    Вчера 20:49
    3
    просмотров
    Героя оскароносного документального фильма «20 дней в Мариуполе» спасали в Днепре
    Героя оскароносного документального фильма «20 дней в Мариуполе» спасали в Днепре

    Одного из героев документального фильма "20 дней в Мариуполе" спасали в Днепре.

    Вчера 19:59
    6
    просмотров
    Жительница Никополя разворовывала квартиру бывшего мужа, пока его не было дома
    Жительница Никополя разворовывала квартиру бывшего мужа, пока его не было дома

    В Никополе разоблачили 40-летнюю злоумышленницу, которая разворовывала квартиру бывшего мужа.

    Вчера 19:16
    3
    просмотров
    В Днепре на Крутогорном спуске пьяный водитель врезался в дом
    В Днепре на Крутогорном спуске пьяный водитель врезался в дом

    На Крутогорном спуске водитель въехал в дом.

    Вчера 18:37
    5
    просмотров
    «Уже ничего не остановит»: в ботсаду Днепра, несмотря на сильный мороз, буйно цветут первоцветы (ФОТО)
    «Уже ничего не остановит»: в ботсаду Днепра, несмотря на сильный мороз, буйно цветут первоцветы (ФОТО)

    В ботсаду Днепра буйно цветут первоцветы.

    Вчера 18:06
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх