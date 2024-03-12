У Дніпрі сьогодні масштабне відключення світла: причина та адреси

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Сьогодні, 12 березня, у Дніпрі у багатьох будинках не буде світла. Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Звенигородська: 1-6, 7-А, 9, 10, 11-А, 12-23, 25, 27;

вул. Машинобудівна: 1-14, 16;

вул. Пресова: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37;

вул. Тракторна: 1, 2-А, 3-8, 9-А, 10-15;

пров. Новомиргородський: 2-А, 10, 12-А;

пров. Пресовий: 2-16 (парні);

вул. Агрономічна: 1-11, 13-19 (непарні);

вул. Волоська: 1-14;

вул. Вроцлавська: 1-7, 8-А, 9-12, 13-А, 14-А;

вул. Віктора Гошкевича: 1-6, 7-А, 8-22;

вул. Смілянська: 1-9 (непарні);

вул. Березнева: 7-21 (непарні);

вул. Відрадна: 1, 2-А, 3-13;

вул. Квартальна: 38-А;

вул. Говорова: 1-А, 2-А, 3-10, 12, 14, 16;

вул. Дніпровська: 1-11, 12-А, 13/1, 14-20, 21-А, 22;

вул. Екскаваторна: 1, 2-А, 3-14, 15-А, 17-29 (непарні);

вул. Естонська: 1-24;

вул. Звенигородська: 1-6, 7-А, 8-11, 12-А, 13-49, 51, 53;

вул. Зоологічна: 1, 2-А, 3-11, 12-А, 13-30;

вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;

вул. Каховська: 11-23 (непарні);

вул. Квітнева: 1, 3-19, 20-А;

вул. Моршинська: 2, 2-А, 3, 4-А, 5, 6, 6-А, 7-15, 16-А, 17-25, 26-А, 27-55, 57-65 (непарні);

вул. Козака Мамая: 1-Б, 2-А, 3, 5, 7-Б, 9, 11-А, 13-А, 15-А, 17, 19-А, 21-А, 23, 25, 27-А, 29, 31-А, 33-А, 35-45 (непарні), 35-А, 37, 39-А, 41, 43, 45, 46;

вул. Костянтинівська: 1-16, 18;

вул. Самотканська: 1-8, 9/1, 10-14;

вул. Федора Панка: 1, 2, 4-29, 30-Б, 31-63, 65, 67, 69;

вул. Ігоря Ветрогонова: 1-14, 15-А, 16-27, 29, 31;

вул. Марганцевська: 7, 9-20;

вул. Мирна: 1-29 (непарні);

вул. Муравська: 1-8, 10-16;

вул. Монтажна: 1-22, 23-А, 24-65, 66-А, 67-73;

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Солонянська: 1-А, 2-22;

вул. Олександри Риндовської: 1-4, 5-А, 6-66, 67-А, 68-92, 94-118 (парні);

вул. Павла Тичини: 1, 3, 5, 7;

вул. Пасічна: 1, 2-Б, 3-19, 20-А, 21-36, 38-42, 43-А, 44-66, 68-82 (парні);

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15-А, 17, 19, 21;

вул. Перемоги: 1-А, 2-А, 3-22, 24-32, 34-112, 114-198 (парні);

вул. Печерська: 1, 2, 3-А, 4-7, 9-17 (непарні);

вул. Подільська: 1, 3, 5, 7, 9-А, 11, 13;

вул. Пресова: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37;

вул. Привільна: 1-3, 4-А, 5, 7-А, 9-22;

вул. Серпнева: 1-7, 9, 11, 13-А, 15-А, 17-29 (непарні);

вул. Фредеріка Шопена: 1-14;

вул. Солідарна: 1-А, 3, 4-А, 5-15 (непарні);

вул. Софіївська: 18;

вул. Старицького: 3, 5-22;

вул. Старобєльська: 1-12, 13-А, 14-А;

вул. Старова: 1-22;

вул. Сурська: 1-30, 32-38, 39-А, 40-68, 69-А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (непарні);

вул. Тракторна: 1, 2-А, 3-8, 9-А, 10-12, 13-А, 14, 15;

вул. Уманська: 1-40, 42-66 (парні);

вул. Філатова: 1-5, 7;

вул. Чаплина Балка: 1-22, 24;

вул. Чорноморська: 1-12, 13-А, 14-18, 19-А, 20, 21-А, 22-27, 29, 30-А;

вул. Шпакова: 1, 2-А, 3-14, 15-А, 16-20, 21-А, 22-30 (парні);

пров. Аккерманський: 1, 2-А, 3-9, 11, 13, 123;

пров. Новомиргородський: 2-А, 10, 12-А;

пров. Пресовий: 2-16 (парні);

пров. Студентський: 1-15, 17, 19;

проїзд Олександра Гальченка: 17.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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