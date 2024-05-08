У Дніпрі 8-річний хлопчик зник з дитячого майданчика

upd: Дитину розшукали, з хлопчиком все гаразд, повідомили у поліції.
У Дніпрі розшукують 8-річного Марка Дубовика
Як повідомили у Нацполіції, дитина зникла 8 травня близько 18:15 з дитячого майданчика по вул. Янтарній.
Прикмети: зріст 132 см, світло-русяве волосся.
Був одягнутий у момент зникнення темно- сірі штани, чорну жилетку з салатовими рукавами, кросівки «Адидас» – чорні з білими смугами.
Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дитини, повідомити за телефоном (096) 985 61 20
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