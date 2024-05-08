В Днепре 8-летний мальчик пропал с детской площадки

Просьба всем, кто имеет любую информацию о месте пребывания ребенка, сообщить по телефону (096) 985 61 20

Был одет в момент исчезновения темно-серые брюки, черный жилет с салатовыми рукавами, кроссовки «Адидас» – черные с белыми полосами.

Как сообщили в Нацполиции, ребенок пропал 8 мая около 18:15 с детской площадки по ул. Янтарный.

upd: Ребенка разыскали, с мальчиком все хорошо, сообщили в полиции.

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