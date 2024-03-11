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  • Кидається на домашніх собак: у Дніпрі по Ігрені бігає лисиця, яка може хворіти на сказ

Кидається на домашніх собак: у Дніпрі по Ігрені бігає лисиця, яка може хворіти на сказ

Сьогодні 20:49
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На Ігрені бігає скажена лисиця.

Новости Днепра про Кидається на домашніх собак: у Дніпрі по Ігрені бігає лисиця, яка може хворіти на сказ

У районі ж/м Ігрень та селища Одинцівка місцеві зустрічали лисицю, яка неадекватно себе веде. За інформацією від жителів мікрорайону, тварина нібито кидалася на домашніх собак. Востаннє бачили чотирилапу вздовж річки Маячка. 

Місцеві зауважили, що на людей лисиця не кидається, але й не боїться. Вдень 11 березня тварину вже шукати ветслужби, але поки відловити її не вдалося. 

Люди публікують в тг-каналах попередження для місцевих, аби власники домашніх тварин захистили себе та улюбленців від скаженої лисиці. 

Сказ лисиць – що відомо?

Через війну в Дніпропетровській області збільшилася популяція лисиць. Тварини вимушені селитися ближче до великих міст, аби втекти якомога далі від зони бойових дій. Внаслідок цього в регіоні побільшало випадків сказу.

Руді лисиці – одні з основних переносників цього захворювання. Ветеринари кажуть, що якщо тварина не побоялася підійти до місця, де живуть люди, це має насторожити. 

Це не є 100% гарантією того, що тварина хвора, можливо лисиця голодує та прийшла до населених пунктів, аби вполювати їжу. Однак ці звірі зазвичай уникають місця проживання людей. 

Найбільш характерні симптоми, які вказують на те, що тварина може хворіти на сказ – слиновиділення, водобоязнь, агресивність, параліч, але іноді вони можуть бути відсутні. 
 

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Новости Днепра про Кидається на домашніх собак: у Дніпрі по Ігрені бігає лисиця, яка може хворіти на сказУкраїнська Новости Днепра про Кидається на домашніх собак: у Дніпрі по Ігрені бігає лисиця, яка може хворіти на сказРусский

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