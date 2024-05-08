У Дніпрі передчасно пішла з життя молода викладачка медичного університету

У Дніпрі померла доцентка медичного університету.

Про сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці Дніпровського державного медичного університету.

Наталія Чередниченко померла 7 травня. Вона була доценткою кафедри онкології і медичної радіології Дніпровського державного медичного університету.

За словами колег, Наталія працювала на кафедрі з 2016 року, відповідала за радіаційну безпеку та радіаційний контроль, лікувальну та наукову роботу.

26 лютого 2020 року Наталія захистила кандидатську дисертацію. 1 лютого 2022 року їй надали вчене звання доцента.

Наталія Олексіївна неймовірно любила життя, користувалася повагою колег, студентів та пацієнтів, самовіддано й багато працювала як лікар і педагог, – зауважують колеги.

Світла пам’ять!

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