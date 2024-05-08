У Дніпрі передчасно пішла з життя молода викладачка медичного університету

Про сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці Дніпровського державного медичного університету.
Наталія Чередниченко померла 7 травня. Вона була доценткою кафедри онкології і медичної радіології Дніпровського державного медичного університету.
За словами колег, Наталія працювала на кафедрі з 2016 року, відповідала за радіаційну безпеку та радіаційний контроль, лікувальну та наукову роботу.
26 лютого 2020 року Наталія захистила кандидатську дисертацію. 1 лютого 2022 року їй надали вчене звання доцента.
Наталія Олексіївна неймовірно любила життя, користувалася повагою колег, студентів та пацієнтів, самовіддано й багато працювала як лікар і педагог, – зауважують колеги.
Світла пам’ять!
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі потрібна допомога в пошуках дитини.
У Дніпрі викрили жінку, яка брала гроші за оренду та…
Тепер чоловіка, який покликав дітей на будівництво, судитимуть.
У середмісті Дніпра знову помітили півня ростом з людину.