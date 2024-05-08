Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі передчасно пішла з життя молода викладачка медичного університету

У Дніпрі передчасно пішла з життя молода викладачка медичного університету

Сьогодні 20:45
просмотров

У Дніпрі померла доцентка медичного університету.

Новости Днепра про У Дніпрі передчасно пішла з життя молода викладачка медичного університету

Про сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці Дніпровського державного медичного університету.

Наталія Чередниченко померла 7 травня. Вона була доценткою кафедри онкології і медичної радіології Дніпровського державного медичного університету.

За словами колег, Наталія працювала на кафедрі з 2016 року, відповідала за радіаційну безпеку та радіаційний контроль, лікувальну та наукову роботу.

26 лютого 2020 року Наталія захистила кандидатську дисертацію. 1 лютого 2022 року їй надали вчене звання доцента. 

Наталія Олексіївна неймовірно любила життя, користувалася повагою колег, студентів та пацієнтів, самовіддано й багато працювала як лікар і педагог, – зауважують колеги.

Світла пам’ять!

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі передчасно пішла з життя молода викладачка медичного університетуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі передчасно пішла з життя молода викладачка медичного університетуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі 8-річний хлопчик зник з дитячого майданчика
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:11
    У Дніпрі 8-річний хлопчик зник з дитячого майданчика

    У Дніпрі потрібна допомога в пошуках дитини.

    У Дніпрі викрили “рієлторку”, яка виманювала з людей гроші
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:07
    У Дніпрі викрили “рієлторку”, яка виманювала з людей гроші

    У Дніпрі викрили жінку, яка брала гроші за оренду та…

    Підлітка, якого мешканець Дніпра найняв на будівництво, вбило бетонною плитою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:21
    Підлітка, якого мешканець Дніпра найняв на будівництво, вбило бетонною плитою

    Тепер чоловіка, який покликав дітей на будівництво, судитимуть.

    Людей у середмісті Дніпра знову розважав таємничий чоловік з головою півня (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:33
    Людей у середмісті Дніпра знову розважав таємничий чоловік з головою півня (ВІДЕО)

    У середмісті Дніпра знову помітили півня ростом з людину.

    Наверх