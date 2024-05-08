Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре преждевременно ушла из жизни молодая доцентка медицинского университета

В Днепре преждевременно ушла из жизни молодая доцентка медицинского университета

Сегодня 20:45
просмотров

В Днепре скончалась доцент медицинского университета.

Новости Днепра про В Днепре преждевременно ушла из жизни молодая доцентка медицинского университета

О печальном известии сообщили на Facebook-странице Днепровского государственного медицинского университета.

Наталья Чередниченко скончалась 7 мая. Она была доцентом кафедры онкологии и медицинской радиологии Днепровского государственного медицинского университета.

По словам коллег, Наталья работала на кафедре с 2016 года, отвечала за радиационную безопасность и радиационный контроль, лечебную и научную работу.

26 февраля 2020 Наталья защитила кандидатскую диссертацию. 1 февраля 2022 года ей присвоили ученое звание доцента.

Наталья Алексеевна невероятно любила жизнь, пользовалась уважением коллег, студентов и пациентов, самоотверженно и много работала как врач и педагог, – отмечают коллеги.

Светлая память!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре преждевременно ушла из жизни молодая доцентка медицинского университетаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре преждевременно ушла из жизни молодая доцентка медицинского университетаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре 8-летний мальчик пропал с детской площадки
    Новости Днепра
    Сегодня 21:11
    В Днепре 8-летний мальчик пропал с детской площадки

    В Днепре необходима помощь в поисках ребенка.

    В Днепре разоблачили «риелторку», которая выманивала из людей деньги
    Новости Днепра
    Сегодня 20:07
    В Днепре разоблачили «риелторку», которая выманивала из людей деньги

    В Днепре разоблачили женщину, которая брала деньги за аренду и…

    Подростка, которого житель Днепра нанял на строительство, убило бетонной плитой
    Новости Днепра
    Сегодня 19:21
    Подростка, которого житель Днепра нанял на строительство, убило бетонной плитой

    Теперь мужчину, который нанял детей на строительство, будут судить.

    Людей в центре Днепра снова развлекал таинственный мужчина с головой петуха (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 18:33
    Людей в центре Днепра снова развлекал таинственный мужчина с головой петуха (ВИДЕО)

    В центре Днепра снова заметили петуха ростом с человека.

    Последние новости

    В Днепре 8-летний мальчик пропал с детской площадки
    В Днепре 8-летний мальчик пропал с детской площадки

    В Днепре необходима помощь в поисках ребенка.

    Сегодня 21:11
    1
    просмотров
    В Днепре разоблачили «риелторку», которая выманивала из людей деньги
    В Днепре разоблачили «риелторку», которая выманивала из людей деньги

    В Днепре разоблачили женщину, которая брала деньги за аренду и обрывала связь с арендатором.

    Сегодня 20:07
    1
    просмотров
    Подростка, которого житель Днепра нанял на строительство, убило бетонной плитой
    Подростка, которого житель Днепра нанял на строительство, убило бетонной плитой

    Теперь мужчину, который нанял детей на строительство, будут судить.

    Сегодня 19:21
    30
    просмотров
    Людей в центре Днепра снова развлекал таинственный мужчина с головой петуха (ВИДЕО)
    Людей в центре Днепра снова развлекал таинственный мужчина с головой петуха (ВИДЕО)

    В центре Днепра снова заметили петуха ростом с человека.

    Сегодня 18:33
    3
    просмотров
    «Втюхали» ребенку один пион за 180 грн: в Днепре цветочный киоск оказался в центре скандала
    «Втюхали» ребенку один пион за 180 грн: в Днепре цветочный киоск оказался в центре скандала

    Жительница Днепра пожаловалась на цветочный киоск, продавцы которого "втюхали" ее сыну пион по высокой цене.

    Сегодня 17:49
    8
    просмотров
    В Днепре создали огромную карту из маков
    В Днепре создали огромную карту из маков

    В Днепре все желающие вместе с детьми создали карту Украины из 805 маков.

    Сегодня 17:44
    6
    просмотров
    В сети показали, как сейчас выглядит легендарный рынок на Победе: пустые прилавки и ржавчина (ФОТО)
    В сети показали, как сейчас выглядит легендарный рынок на Победе: пустые прилавки и ржавчина (ФОТО)

    В Днепре есть несколько неофициальных рынков. Все они очень популярны среди жителей тех районов и жилмассивов, где они расположены. Но часто такие рынки выглядят весьма непрезентабельно и с годами становятся все меньше в размерах – их вытесняют большие супермаркеты и…

    Сегодня 17:31
    8
    просмотров
    В Днепре экс-бухгалтера одного из предприятий подозревают в присвоении средств
    В Днепре экс-бухгалтера одного из предприятий подозревают в присвоении средств

    В Днепре экс-бухгалтера одного из предприятий подозревают в присвоении средств.

    Сегодня 16:46
    7
    просмотров
    В Днепре сократят количество троллейбусов и трамваев на маршрутах
    В Днепре сократят количество троллейбусов и трамваев на маршрутах

    В Днепре сократят количество транспорта на маршрутах.

    Сегодня 16:00
    9
    просмотров
    Спортсменки из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по художественной гимнастике
    Спортсменки из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по художественной гимнастике

    Поздравляем спортсменок!

    Сегодня 15:46
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх