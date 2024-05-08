В Днепре преждевременно ушла из жизни молодая доцентка медицинского университета

Наталья Алексеевна невероятно любила жизнь, пользовалась уважением коллег, студентов и пациентов, самоотверженно и много работала как врач и педагог, – отмечают коллеги.

26 февраля 2020 Наталья защитила кандидатскую диссертацию. 1 февраля 2022 года ей присвоили ученое звание доцента.

По словам коллег, Наталья работала на кафедре с 2016 года, отвечала за радиационную безопасность и радиационный контроль, лечебную и научную работу.

Наталья Чередниченко скончалась 7 мая. Она была доцентом кафедры онкологии и медицинской радиологии Днепровского государственного медицинского университета.

О печальном известии сообщили на Facebook-странице Днепровского государственного медицинского университета.

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