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  • Коли школярі Дніпра підуть на весняні канікули та розпочнуть навчання в останній четверті

Коли школярі Дніпра підуть на весняні канікули та розпочнуть навчання в останній четверті

Сьогодні 21:30
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У Дніпрі весняні канікули триватимуть з 25 по 31 березня.

Новости Днепра про Коли школярі Дніпра підуть на весняні канікули та розпочнуть навчання в останній четверті

У Гумдепі Дніпра повідомили, що цьогоріч весняні канікули розпочнуться 25 березня та триватимуть до 31 березня включно. У дітей буде тиждень, аби добре відпочити, набратися сил перед останньою чвертю в цьому навчальному році, яка розпочнеться з понеділка, 1 квітня. 

Остання четверть, другий семестр та навчання в школах Дніпра у 2023-2024 завершаться 31 травня. За документами навчальний рік триватиме 30 червня, але вже 1 червня 1-10 класи підуть на канікули. Водночас 11-класники будуть складати НМТ.

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Новости Днепра про Коли школярі Дніпра підуть на весняні канікули та розпочнуть навчання в останній четвертіУкраїнська

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