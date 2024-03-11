Коли школярі Дніпра підуть на весняні канікули та розпочнуть навчання в останній четверті

У Дніпрі весняні канікули триватимуть з 25 по 31 березня.

У Гумдепі Дніпра повідомили, що цьогоріч весняні канікули розпочнуться 25 березня та триватимуть до 31 березня включно. У дітей буде тиждень, аби добре відпочити, набратися сил перед останньою чвертю в цьому навчальному році, яка розпочнеться з понеділка, 1 квітня.

Остання четверть, другий семестр та навчання в школах Дніпра у 2023-2024 завершаться 31 травня. За документами навчальний рік триватиме 30 червня, але вже 1 червня 1-10 класи підуть на канікули. Водночас 11-класники будуть складати НМТ.

Читайте також:

Українська

Автор: