У Дніпрі “на гарячому” піймали пенсіонерку, яка підпалювала траву

У Дніпрі "на гарячому" піймали пенсіонерку, яка палила сухостій.

З настанням тепла почастішали природні пожежі. Тільки протягом минулої доби рятувальники Дніпропетровщини ліквідували 105 займань в екосистемах. У 84 випадках горіла трава, і ще 21 раз загорялося сміття.

Пожежі розпочинаються через підпал сухої рослинності і хоч людям нагадують, що за це існує відповідальність, такі випадки досі є. Наразі інспектори з питань благоустрою та рятувальники проводять рейди, під час яких ловлять порушників.

11 березня вони спіймали на “гарячому” палія сухостою. Це жінка пенсійного віку, яка “приводила до ладу” територію поблизу дому.

Відповідно до чинного законодавства особи, що спалюють рослинні залишки, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Це може бути штраф від 340 до 1700 грн згідно з висновком адміністративної комісії виконавчого комітету міської ради. Однак на перший раз рятувальники та інспектори обходяться попередженням.