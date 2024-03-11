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  • За добу на Дніпропетровщині виникло 105 пожеж в екосистемах: 19 паліїв притягнули до відповідальності

За добу на Дніпропетровщині виникло 105 пожеж в екосистемах: 19 паліїв притягнули до відповідальності

Сьогодні 09:40
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Будь ласка, будьте обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

Новости Днепра про За добу на Дніпропетровщині виникло 105 пожеж в екосистемах: 19 паліїв притягнули до відповідальності

Протягом минулої доби рятувальники Дніпропетровщини ліквідували 105 пожеж в екосистемах. Загасили 84 займання сухої рослинності та 21 пожежу, де осередком вогню було сміття. Загальна площа знищених полум’ям екосистем склала понад 112 га.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Крім того, 19 паліїв, яких виявили під час рейдів 10 березня, було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Новости Днепра про За добу на Дніпропетровщині виникло 105 пожеж в екосистемах: 19 паліїв притягнули до відповідальності

Новости Днепра про За добу на Дніпропетровщині виникло 105 пожеж в екосистемах: 19 паліїв притягнули до відповідальності

Новости Днепра про За добу на Дніпропетровщині виникло 105 пожеж в екосистемах: 19 паліїв притягнули до відповідальності

Новости Днепра про За добу на Дніпропетровщині виникло 105 пожеж в екосистемах: 19 паліїв притягнули до відповідальності

Надзвичайники постійно проводять інформаційно-роз’яснювальні роботи з мешканцями щодо заборони спалювання сухої рослинності та сміття. Шановні громадяни, перш ніж запалити багаття, радимо замислитись, до яких наслідків може призвести ваше рішення! – закликають рятувальники.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, сума штрафу за самовільне випалювання рослинності або її залишків для громадян становить від 3060 до 6120 гривень!

Раніше ми писали, що в АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу.

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Новости Днепра про За добу на Дніпропетровщині виникло 105 пожеж в екосистемах: 19 паліїв притягнули до відповідальностіУкраїнська

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