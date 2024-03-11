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Перший в історії України: фільм “20 днів у Маріуполі” отримав Оскар

Сьогодні 08:00
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Український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав кінопремію "Оскар" в категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Новости Днепра про Перший в історії України: фільм

У цій номінації він змагався з наступними стрічками: “Боббі Вайн: Народний президент”, “Вічна пам’ять”, “4 дочки” та “Вбити тигра”.

Режисер Мстислав Чернов під час отримання нагороди сказав, що був би радий не отримувати “Оскар”, аби тільки росія не розпочала повномасштабну війну проти України.

Це перший “Оскар” в історії України. Це честь для мене. Але, ймовірно, я перший режисер в історії, який скаже: “Хотів би я, щоб цього фільму не було”. Я б віддав цю нагороду, щоб росія ніколи б не нападала на Україну, ніколи б не захоплювала наші міста, щоб не вбивала десятки тисяч українців, щоб не утримувала заручників – цивільних і солдатів, які захищали свою землю, – сказав він.

Чернов закінчив свою промову словами “Слава Україні!”.

Що відомо про фільм “20 днів у Маріуполі”

Український військовий кореспондент Мстислав Чернов зафільмував російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року, на початку повномасштабної війни проти України.

Стрічка отримала безліч премій, серед яких BAFTA та премія Гільдії режисерів Америки в категорії “Видатні режисерські досягнення в документалістиці”.

Трейлер фільму:

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