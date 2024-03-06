В АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу

Будь ласка, не робіть так!

Учора ввечері в Амур-Нижньодніпровському районі чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу. Небайдужі містяни затримали палія та викликали на місце правоохоронців та рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Загалом 5 березня на території Дніпропетровської області зафіксували 58 пожеж в екосистемах.

ДСНС-ники 46 разів залучалися на ліквідацію загорянь сухостою та 12 разів гасили займання сміття. Вогонь знищив понад 46 га сухої рослинності.

Рятувальники продовжують активно вживати заходи, які спрямовані на запобігання пожежам в екосистемах, та разом з працівниками Національної поліції проводять рейди приватним сектором, здійснюють моніторинг за допомогою квадрокоптерів. За минулу добу на території Дніпропетровщини виявлено 29 правопорушників, – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, сума штрафу за самовільне випалювання рослинності або її залишків для громадян становить від 3060 до 6120 гривень!

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