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  • В АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу

В АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу

Сьогодні 10:00
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Новости Днепра про В АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу

Учора ввечері в Амур-Нижньодніпровському районі чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу. Небайдужі містяни затримали палія та викликали на місце правоохоронців та рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Загалом 5 березня на території Дніпропетровської області зафіксували 58 пожеж в екосистемах.

Новости Днепра про В АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу

Новости Днепра про В АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу

Новости Днепра про В АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу

ДСНС-ники 46 разів залучалися на ліквідацію загорянь сухостою та 12 разів гасили займання сміття. Вогонь знищив понад 46 га сухої рослинності.

Рятувальники продовжують активно вживати заходи, які спрямовані на запобігання пожежам в екосистемах, та разом з працівниками Національної поліції проводять рейди приватним сектором, здійснюють моніторинг за допомогою квадрокоптерів. За минулу добу на території Дніпропетровщини виявлено 29 правопорушників, – зазначили в ДСНС.

Новости Днепра про В АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу

Новости Днепра про В АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу

Новости Днепра про В АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, сума штрафу за самовільне випалювання рослинності або її залишків для громадян становить від 3060 до 6120 гривень!

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Новости Днепра про В АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежуУкраїнська

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