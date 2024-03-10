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Смертельна ДТП на Набережній Перемоги: у лікарні помер водій BMW

Сьогодні 20:38
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Вчора на Набережній Перемоги сталося ДТП, в результаті якого помер водій авто.

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Набережній Перемоги: у лікарні помер водій BMW

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Вночі 26-річний водій не впорався з керуванням на заокругленні дороги, вилетів з проїзної частини та перекинувся на бік, – йдеться у повідомленні.

Водій отримав численні травми: відкрита черепно-мозкова травма, пошкодження шийного відділу хребта, травма мозку.

Чоловіка ушпиталили до лікарні у надважкому стані, згодом він впав у кому.

Лікарі майже добу боролися за життя 26-річного водія BMW, але врятувати його не вдалось.

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