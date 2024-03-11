За сутки на Днепропетровщине возникло 105 пожаров в экосистемах: 19 поджигателей привлекли к ответственности

За прошедшие сутки спасатели Днепропетровщины ликвидировали 105 пожаров в экосистемах. Потушили 84 возгорания сухой растительности и 21 пожар, где очагом огня был мусор. Общая площадь уничтоженных пламенем экосистем составила более 112 га.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Кроме того, 19 поджигателей, которых обнаружили во время рейдов 10 марта, были привлечены к административной ответственности.
Чрезвычайники постоянно проводят информационно-разъяснительные работы с жителями о запрете сжигания сухой растительности и мусора. Уважаемые граждане, прежде чем зажечь костер, советуем задуматься, к каким последствиям может привести ваше решение! — призывают спасатели.
Напомним, согласно действующему законодательству, сумма штрафа за самовольное выжигание растительности или ее остатков для граждан составляет от 3060 до 6120 гривен!
Ранее мы писали, что в АНД районе Днепра мужчина поджег камыш и спровоцировал масштабный пожар.
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