Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ворог атакував Дніпропетровщину дроном-камікадзе та артилерією: є руйнування

Ворог атакував Дніпропетровщину дроном-камікадзе та артилерією: є руйнування

Сьогодні 08:15
просмотров

Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину дроном-камікадзе та артилерією: є руйнування

Учора ввечері вони вдарили дроном-камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду.

У результаті атак пошкоджені 6 приватних будинків, 3 господарські споруди, кілька теплиць, авто і скутер. Зачепило лінії електропередач та газогін. Люди вціліли.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину дроном-камікадзе та артилерією: є руйнування

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину дроном-камікадзе та артилерією: є руйнування

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину дроном-камікадзе та артилерією: є руйнування

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину дроном-камікадзе та артилерією: є руйнування

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину дроном-камікадзе та артилерією: є руйнування

За його словами, в інших районах області – без ворожих атак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину дроном-камікадзе та артилерією: є руйнуванняУкраїнська Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину дроном-камікадзе та артилерією: є руйнуванняРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Деякі трамваї закінчать роботу раніше: як у Дніпрі у понеділок працюватиме громадський транспорт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Деякі трамваї закінчать роботу раніше: як у Дніпрі у понеділок працюватиме громадський транспорт

    Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

    У Дніпрі 11 березня вимикатимуть світло до 17:00: усі адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    У Дніпрі 11 березня вимикатимуть світло до 17:00: усі адреси

    Зарядіть телефон!

    Працівник охоронної фірми з Дніпра готував ракетні удари по аеродромах області: яке покарання йому призначили
    Новини Дніпра
    08.03.2024 17:14
    Працівник охоронної фірми з Дніпра готував ракетні удари по аеродромах області: яке покарання йому призначили

    СБУ затримала фігуранта «на гарячому» у липні 2022 року.

    У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше: коли та які саме
    Новини Дніпра
    08.03.2024 16:35
    У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше: коли та які саме

    Важлива інформація!

    Наверх