Ворог атакував Дніпропетровщину дроном-камікадзе та артилерією: є руйнування

Учора ввечері вони вдарили дроном-камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду.
У результаті атак пошкоджені 6 приватних будинків, 3 господарські споруди, кілька теплиць, авто і скутер. Зачепило лінії електропередач та газогін. Люди вціліли.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, в інших районах області – без ворожих атак.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!
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