Ворог атакував Дніпропетровщину дроном-камікадзе та артилерією: є руйнування

Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Учора ввечері вони вдарили дроном-камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду.

У результаті атак пошкоджені 6 приватних будинків, 3 господарські споруди, кілька теплиць, авто і скутер. Зачепило лінії електропередач та газогін. Люди вціліли.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, в інших районах області – без ворожих атак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

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