У Дніпрі біля пам’ятника Слави на 9 травня зібралися люди: хотіли співати радянські пісні

У Дніпрі на 9 травня перед пам'ятником Вічної Слави зібралися люди.

Попри те, що Україна вже кілька років не святкує День Перемоги 9 травня, сьогодні біля стели Вічної Слави в Дніпрі “за звичкою” зібралися люди. Зауважимо, що вчора, 8 травня, на День пам’яті та примирення у Дніпрі вже урочисто вшанували полеглих під час Другої Світової воїнів.

Про це повідомляє 11 канал.

Дніпряни прийшли, аби покласти квіти до пам’ятника та таким чином вшанувати пам’ять полеглих солдат. Людей було небагато.

За інформацією ЗМІ, суттєвих конфліктів немає, але кілька людей намагалися співати радянські пісні. Поліція, яка чергує біля пам’ятника, попросила їх цього не робити, аби уникнути заворушень.

Наразі ситуація під контролем.

Варто зазначити, що Монумент Вічної Слави в Дніпрі присвячений воїнам-партизанам і підпільникам, які загинули під час Другої Світової війни. Вважається, що це місце пам’яті та скорботи.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що означає червоний мак – головний символ Дня пам’яті та примирення.

Читайте також:

Українська

Автор: