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  • На Житомирщині чоловік загинув, коли намагався самостійно загасити сухостій

На Житомирщині чоловік загинув, коли намагався самостійно загасити сухостій

Сьогодні 11:36
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Не випалюйте сухостій та не розводьте багаття у вітряну погоду!
Новости Днепра про На Житомирщині чоловік загинув, коли намагався самостійно загасити сухостій

Фото умовне.

Днями на Житомирщині сталася трагедія – 39-річний чоловік загинув, коли намагався самостійно загасити сухостій.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.  

Зазначається, що надзвичайна подія трапилася у селі Ліски Коростенського району. Чоловік намагався самостійно врятувати своє обійстя, навколо якого загорілася суха трава. Під час гасіння пожежі він отримав опіки та загинув.

Рятувальників до приборкання вогню не залучали.

Шановні громадяни! Не випалюйте сухостій та не розводьте багаття у вітряну погоду. У випадку виникнення надзвичайних подій терміново звертайтеся до Служби порятунку за номером «101», – закликали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за добу на Дніпропетровщині виникло 105 пожеж в екосистемах: 19 паліїв притягнули до відповідальності.

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Новости Днепра про На Житомирщині чоловік загинув, коли намагався самостійно загасити сухостійУкраїнська Новости Днепра про На Житомирщині чоловік загинув, коли намагався самостійно загасити сухостійРусский

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