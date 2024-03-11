На Житомирщині чоловік загинув, коли намагався самостійно загасити сухостій

Не випалюйте сухостій та не розводьте багаття у вітряну погоду!

Днями на Житомирщині сталася трагедія – 39-річний чоловік загинув, коли намагався самостійно загасити сухостій.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що надзвичайна подія трапилася у селі Ліски Коростенського району. Чоловік намагався самостійно врятувати своє обійстя, навколо якого загорілася суха трава. Під час гасіння пожежі він отримав опіки та загинув.

Рятувальників до приборкання вогню не залучали.

Шановні громадяни! Не випалюйте сухостій та не розводьте багаття у вітряну погоду. У випадку виникнення надзвичайних подій терміново звертайтеся до Служби порятунку за номером «101», – закликали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за добу на Дніпропетровщині виникло 105 пожеж в екосистемах: 19 паліїв притягнули до відповідальності.

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