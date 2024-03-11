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  • У мережі розгорілася дискусія через авто, яке власник заряджав під вікном багатоповерхівки на Перемозі

У мережі розгорілася дискусія через авто, яке власник заряджав під вікном багатоповерхівки на Перемозі

Сьогодні 12:30
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Хтось підтримує водія, інші - проти таких дій.

Новости Днепра про У мережі розгорілася дискусія через авто, яке власник заряджав під вікном багатоповерхівки на Перемозі

Нещодавно в ФБ-спільноті “Наша Перемога” розгорілася дискусія через авто, яке власник заряджав під вікном багатоповерхівки.

Автор допису обурений такими діями: 

Я так розумію, що мешканець, як стояв так і буде стояти заряджати авто біло своєї квартири. І все йому пофіг, – пише Андрій Даниленко.

Новости Днепра про У мережі розгорілася дискусія через авто, яке власник заряджав під вікном багатоповерхівки на Перемозі

У коментарях деякі містяни його підтримали: “Автобидло”, “Зовсім очманіли” тощо.

Новости Днепра про У мережі розгорілася дискусія через авто, яке власник заряджав під вікном багатоповерхівки на Перемозі

Новости Днепра про У мережі розгорілася дискусія через авто, яке власник заряджав під вікном багатоповерхівки на Перемозі

Інші ж мешканці, навпаки, підтримали водія. Вони зазначають, що в таких діях немає нічого протизаконного. І саме авто нікому не заважає:

Під вікном він нікому не заважає, а якщо стояв в іншому місці і заважав перехожим, то я б вилила банку фарби, – написала дніпрянка Яна Большак.

Новости Днепра про У мережі розгорілася дискусія через авто, яке власник заряджав під вікном багатоповерхівки на Перемозі

Новости Днепра про У мережі розгорілася дискусія через авто, яке власник заряджав під вікном багатоповерхівки на Перемозі

Новости Днепра про У мережі розгорілася дискусія через авто, яке власник заряджав під вікном багатоповерхівки на Перемозі

Зазначимо, у цьому дійсно немає нічого протизаконного, але, з іншої сторони, експерти говорять, що електромобілі краще заряджати на спеціальних станціях, тому що через зарядку від домашніх розеток може статися замикання, що призведе до поганих наслідків для всього будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Осінній почалися “сусідські війни” через ялинку.

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