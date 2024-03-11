У Дніпропетровській області через ракетний удар знищено елеватор українського агрогіганта

У Дніпропетровській області знищили елеватор агропідприємства.

У ніч на 10 березня в Новомосковському районі ракета “прилетіла” на територію підприємства. Виявилося, що внаслідок удару було знищено виробничу інфраструктуру елеватора української агрокомпанії. Про це повідомила компанія “Укрлендфармінг” у себе на сайті.

Внаслідок обстрілу також постраждав 58-річний чоловік, працівник підприємства, який в момент удару був поруч з місцем влучання.

Повідомляється, що ввечері 9 березня російські військові завдали ракетного удару по виробничому об’єкту групи компаній “Укрлендфармінг” в Дніпропетровській області.

Внаслідок атаки повністю зруйнувала виробничі об’єкти, зокрема інфраструктуру елеватора. Масштаби руйнувань і сума збитків наразі оцінюються представниками правоохоронних органів, а прокуратура відкрила за цим фактом кримінальну справу.

Нагадаємо, у полі на Дніпропетровщині виявили бойові частини “шахедів” та ворожої ракети, які згодом підірвали на полігоні вибухотехніки.

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