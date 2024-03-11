В сети разгорелась дискуссия из-за авто, которое владелец заряжал под окном многоэтажки на Победе

Кто-то поддерживает водителя, другие - против таких действий.

Недавно в ФБ-сообществе «Наша Победа» разгорелась дискуссия из-за авто, которое владелец заряжал под окном многоэтажки.

Автор поста возмущен такими действиями:

Я так понимаю, что житель, как стоял так и будет стоять заряжать авто возле своей квартиры. И все ему пофиг, — пишет Андрей Даниленко.

В комментариях некоторые горожане его поддержали: «Автобыдло», «Совсем очумели» и тому подобное.

Другие же жители, наоборот, поддержали водителя. Они отмечают, что в таких действиях нет ничего противозаконного. И само авто никому не мешает:

Под окном он никому не мешает, а если стоял в другом месте и мешал прохожим, то я бы вылила банку краски, — написала днепрянка Яна Большак.

Отметим, в этом действительно нет ничего противозаконного, но, с другой стороны, эксперты говорят, что электромобили лучше заряжать на специальных станциях, потому что из-за зарядки от домашних розеток может произойти замыкание, что приведет к плохим последствиям для всего дома.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Осенней начались «соседские войны» из-за елки.

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